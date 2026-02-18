 Aller au contenu principal
JO 2026/Biathlon: Le relais féminin français champion olympique, la France bat son record de médailles d'or aux Jeux d'hiver
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 16:04

Biathlon - Relais féminin 4 x 6 km

Le relais féminin ​français de biathlon a été sacré mercredi champion olympique, permettant ​à la France de décrocher une ​17e médaille aux ⁠Jeux olympiques de Milan-Cortina ‌et de battre, avec un sixième titre, son ​record ‌de médailles d'or aux Jeux ⁠d'hiver établi lors des deux dernières éditions.

Le relais composé, ⁠dans l'ordre, ‌de Camille Bened, Lou ⁠Jeanmonnot, Océane Michelon ‌et Julia Simon a ⁠devancé la Suède (+ 51''3), tenante ⁠du ‌titre, et la Norvège (+ 1'07''6).

Julia ​Simon est ‌la première Française à décrocher trois titres ​olympiques lors de la même édition des ⁠Jeux, été et hiver confondus, après ses sacres sur le relais mixte et l'individuel.

(Reportage de Philip O'Connor, version française ​Vincent Daheron)

L'offre BoursoBank