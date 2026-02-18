JO 2026/Biathlon: Le relais féminin français champion olympique, la France bat son record de médailles d'or aux Jeux d'hiver

Biathlon - Relais féminin 4 x 6 km
Le relais féminin français de biathlon a été sacré mercredi champion olympique, permettant à la France de décrocher une 17e médaille aux Jeux olympiques de Milan-Cortina et de battre, avec un sixième titre, son record de médailles d'or aux Jeux d'hiver établi lors des deux dernières éditions.
Le relais composé, dans l'ordre, de Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon a devancé la Suède (+ 51''3), tenante du titre, et la Norvège (+ 1'07''6).
Julia Simon est la première Française à décrocher trois titres olympiques lors de la même édition des Jeux, été et hiver confondus, après ses sacres sur le relais mixte et l'individuel.
(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent Daheron)
