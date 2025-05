Légère hausse dans le calme en Europe

(AOF) - Les marchés européens devraient débuter la séance en légère hausse, bénéficiant de l'impulsion de Wall Street. En repli à l'ouverture, les indices américains ont affiché de légers gains à la clôture lundi malgré la dégradation de la note des Etats-Unis par Moody's. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américains se stabilise à 4,452% tandis que ses équivalents européens se replient. Du côté des entreprises, les actualités continuent d’être peu nombreuses.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AB Science

AB Science a annoncé mardi le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 1,8 million d’euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs. Le placement privé n'est pas soumis à un prospectus nécessitant l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. Son produit fournira à la société pharmaceutique les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939.

Aramis Group

Aramis Group a dévoilé ses résultats du premier semestre de l’exercice 2024-2025. Sur la période, son chiffre d’affaires a progressé de 10,5 %, à 1,213 milliard d’euros, tandis que la marge brute s’est envolée de 18,6 %, à 141,1millions d’euros. De son côté, l’Ebitda ajusté a flambé de 102,7 % pour atteindre 32,8 millions d’euros. Enfin, le résultat net est passé d’une perte de 13,3 millions d’euros, à un bénéfice de 6,4 millions d’euros.

Entreparticuliers

Suite à sa récente annonce de transformation en ethereum Treasury Company, Entreparticuliers indique qu'un programme d'achat d'une première tranche d'un million d'euros d'Ethers, financé par l'actionnaire majoritaire Stéphane Romanyszyn, a été initié à partir du 29 avril 2025 et se terminera le 29 mai 2025. D'autre part, afin de poursuivre la constitution de cette réserve stratégique, la société a entrepris la structuration de différents instruments financiers à destination d'investisseurs professionnels et partenaires financiers.

Kering

Kering a annoncé lundi la nomination de Pierpaolo Piccioli en tant que directeur artistique de Balenciaga, à compter du 10 juillet 2025. Sa première collection sera dévoilée en octobre 2025. "Il s’appuiera sur les atouts et les succès construits par la Maison au cours de la dernière décennie sous la direction créative de Demna", précise un communiqué de presse. Demna avait été nommé en mars au poste de directeur artistique de Gucci.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la balance des paiements en mars en zone euro à 11 heures et les confiance des consommateurs en zone euro en mai à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,11% à 1,1254 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine proches de l'équilibre après la perte par les Etats-Unis de leur dernier " triple A". L'agence de notation a sanctionné la forte augmentation, sur plus d'une décennie, de la dette publique et des ratios de paiement d'intérêts. Du côté des entreprises, les actualités étaient peu nombreuses. BNP Paribas a fini en tête du CAC 40 grâce au lancement d'un plan de rachat d'actions de plus de 1 milliard d'euros. Le CAC 40 a reculé de 0,04% à 7883,63 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,15% à 5419,53 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en légère hausse. Les investisseurs ont rapidement digéré la dégradation vendredi de la note de crédit de long terme des États-Unis par l’agence de notation Moody’s. Au niveau statistique, le repli plus important que prévu de l’indice des indicateurs avancés du mois d’avril n’a pas eu d’incidence sur les marchés. Le Dow Jones a gagné 0,32 %, à 42 792,07 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,02%, à 19 215,46 points. Le rendement du 10 ans a terminé en repli de 3 points de base à 4,454%.