Légère dégradation du marché du travail britannique, hausse continue des salaires (ONS)

L'ONS ajoute dans un autre bilan publié le même jour que de mai à juillet 2023, la croissance annuelle des rémunérations régulières (hors primes) a été de 7,8 %, identique à celle du trimestre précédent, ce qui représente la croissance annuelle le plus élevé depuis le début des relevés comparables en 2001.

(AOF) - « Le taux d'emploi au Royaume-Uni était estimé à 75,5 % de mai à juillet 2023, soit 0,5 point de moins que de février à avril 2023 », annonce l’ONS (Office for national statistics), l’Insee britannique, dans un bilan publié le 12 septembre 2023. Le taux de chômage pour la période de mai à juillet 2023 a augmenté de 0,5 point sur le trimestre pour atteindre 4,3%, une augmentation largement alimentée par des personnes sans emploi depuis au moins 12 mois. La baisse de l'emploi sur le trimestre est principalement due aux travailleurs indépendants à temps plein.

