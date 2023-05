Légère baisse des actions mondiales la semaine dernière

Amundi

Publication du PIB en zone euro pour le 1er trimestre, augmentation des commandes biens durables en mars aux Etats-Unis, baisse des rendements des obligations américaines à 10 ans… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions mondiales ont légèrement baissé la semaine dernière. Malgré une surprise haussière de l'inflation sous-jacente aux États-Unis au 1er trimestre, les rendements des obligations américaines à 10 ans ont baissé de 10 points de base (pbs). Cette baisse est due au PIB américain qui a surpris à la baisse et aux inquiétudes croissantes concernant le secteur bancaire américain. Les données macroéconomiques et la saison de publication des résultats des entreprises ont continué à influencer les écarts de taux (spreads) et la confiance des marchés au cours de la semaine.

En ce qui concerne les devises, la dynamique a été mitigée la semaine dernière, avec certaines monnaies des marchés émergents qui ont bien résisté (rouble russe, real brésilien, roupie indonésienne, peso philippin). Dans les pays du G10, l'euro, la livre britannique et le dollar néozélandais sont restés stables et les devises cycliques ainsi que le yen japonais sont en baisse par rapport à la semaine précédente. Du coté des marchés émergents, les pesos colombien et argentin ainsi que le rand sud-africain enregistrent également une baisse.

Les matières premières ont reculé de -2,1 % (hors agriculture et élevage). Le secteur de l'énergie ne s'est pas bien comporté dans un contexte d'affaiblissement des données économiques et de stress lié à la banque First Republic qui a prévalu sur des fondamentaux plutôt porteurs.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :