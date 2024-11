Légère amélioration de l'indice Sentix en zone euro

L'enquête a été menée auprès de 1066 investisseurs entre le 31 octobre et le 2 novembre.

(AOF) - L'Indice Sentix dévoilé ce lundi a montré que le moral des investisseurs dans la zone euro a progressé mais un peu moins que prévu : -12,8 en novembre contre -13,8 en octobre, là où le consensus visait -12,7. Le moral des investisseurs en Allemagne, la plus grande économie du Vieux Continent, a également légèrement augmenté ce mois-ci pour le deuxième mois consécutif, passant de -31,5 en octobre à -29,8.

