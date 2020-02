Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Léger report" du référendum et des législatives en Guinée Reuters • 28/02/2020 à 23:48









(Actualisé avec déclaration § 3) CONAKRY, 28 février (Reuters) - Le président guinéen Alpha Condé a annoncé vendredi soir le report pour deux semaines du référendum constitutionnel et des élections législatives prévus ce dimanche, invoquant des inquiétudes relatives aux listes électorales. Intervenant sur l'antenne de la télévision nationale, le dirigeant, au pouvoir depuis 2010, a cité les préoccupations exprimées par l'opposition et des observateurs internationaux. "Nous avons accepté un léger report de la date des élections", a-t-il dit. "Ce n'est ni une capitulation ni une reculade, mais de la loyauté pour ce que la Guinée était hier et ce qu'elle est aujourd'hui." L'Organisation internationale de la Francophonie avait annoncé dans la semaine qu'elle retirait sa mission d'observation de ces deux scrutins en raison de la présence de 2,49 millions d'"électeurs problématiques" sur les listes. Les Etats-Unis, l'Union européenne et la France, ancienne puissance coloniale, ont également exprimé leur inquiétude. Les modifications constitutionnelles proposées limiteraient l'exercice de la présidence à deux mandats de six ans, contre deux mandats de cinq ans actuellement. Mais elles ne disent pas si les mandats passés seraient pris en compte. L'opposition a appelé au boycott des urnes, estimant que ce double scrutin ne sera qu'une mascarade. Au moins 30 personnes ont perdu la vie depuis octobre lors de manifestations contre cette révision constitutionnelle. (Saliou Samb version française Henri-Pierre André)

