Léger recul de trafic pour les navettes d'Eurotunnel en septembre
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 09:18
Depuis le 1er janvier, plus de 870 000 camions et plus de 1 780 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en baisse de 2% et en hausse de 2% par rapport aux neuf premiers mois de 2024.
Valeurs associées
|15,1700 EUR
|Euronext Paris
|-0,91%
