Léger recul de l’indice FAO des prix des produits alimentaires en mai

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires a reculé de 0,8% en mai par rapport à avril à 127,7 points. Il est en hausse de 6% par rapport à sa valeur constatée il y a un an et en repli de 20,3% par rapport au niveau record de mars 2022. " Les indices des prix des produits laitiers et de la viande ont progressé, mais cette hausse a été plus que compensée par une baisse des prix des céréales, du sucre et des huiles végétales ", explique l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.