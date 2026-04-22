Léger rebond en vue à Wall Street, l'Europe en repli modéré, l'incertitude persiste au Moyen-Orient

Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en léger rebond mercredi à l'ouverture et les Bourses européennes sont en baisse modérée à ‌la mi-séance, les marchés étant plutôt indécis après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un cessez-le-feu pour une durée indéterminée avec l'Iran qui ne lève pas toutes les incertitudes.

Les investisseurs digèrent par ailleurs de nombreuses publications d'entreprises en Europe, dans le ​luxe, la consommation et les nouvelles technologies en attendant les comptes financiers dans la soirée de Tesla, l'un des "Magnificent Seven", ces mastodontes américains. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,51% pour le Dow Jones, de 0,61% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,78% pour le Nasdaq après un repli la veille sur fond de regain d'inquiétude à propos du Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 perd 0,32% à 8.209,32 points vers 10h45 GMT, après avoir ouvert en hausse ​de 0,39%. À Francfort, le Dax recule de 0,22% et à Londres, le FTSE abandonne 0,04%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,06% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,13%. Le Stoxx 600 abandonne 0,05%, le pétrole et le gaz (+1,52%) offrant un soutien, tandis que le secteur du voyage et des loisirs (-1,64%) accuse l'une des ​plus fortes baisses, pénalisé par le coût élevé de l'énergie et l'incertitude géopolitique.

Le président américain Donald Trump a décidé unilatéralement de ⁠prolonger pour une durée indéterminée la trêve avec l'Iran, disant vouloir permettre la poursuite de négociations avec Téhéran tout en maintenant le blocus maritime américain, considéré comme une violation du cessez-le-feu par les Iraniens, qui ont tiré sur ‌trois navires mercredi dans le détroit d'Ormuz.

En outre, un doute subsiste sur la tenue ou non d'une nouvelle session de négociations au Pakistan entre les deux belligérants.

"Si l'on fait abstraction des fluctuations à court terme, les incertitudes persistent et les marchés de l'énergie se trouvent actuellement dans une situation très délicate", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Sur les marchés financiers, les perspectives sur la situation ​au Moyen-Orient se traduisent pour le moment par une légère remontée des cours du pétrole, un ‌baisse modérée de la volatilité sur les actions à Wall Street et sur l'Eurostoxx 50, une stabilité du dollar et une stagnation des rendements obligataires en zone euro.

LES VALEURS ⁠À SUIVRE À WALL STREET

Boeing prend 1,4% en avant-Bourse en amont de la publication de ses résultats trimestriels.

Adobe gagne 2,7% en avant-Bourse après avoir annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars.

VALEURS EN EUROPE

Danone gagne 2,71% après avoir fait état d'une hausse de ses ventes au premier trimestre, même si un rappel de lait infantile et la guerre ont pesé sur sa division de nutrition spécialisée.

FDJ United dévisse de 6,73% après avoir signalé un recul de 3,2% de son ⁠chiffre d'affaires au premier trimestre et abaissé son objectif ‌de marge d'Ebitda pour 2026.

Eurofins Scientific chute de 9,19% après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en dessous des attentes.

Bureau Veritas, qui a abaissé sa prévision 2026 de ⁠croissance des ventes, plonge de 11,50%.

Moncler recule de 1,04% malgré l'annonce par le fabricant italien de vêtements de luxe d'une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes, grâce à une solide performance en Asie. Le secteur du luxe sur le Stoxx ‌fléchit de 1,38%.

ASM International grimpe de 8,21%, le fabricant d'équipements pour puces électroniques ayant publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieures aux attentes.

Deutsche Telekom abandonne 3,09% en réaction à une information selon laquelle l'opérateur télécoms allemand ⁠envisage une fusion avec sa filiale américaine T-Mobile US.

ABB avance de 3,32%, après avoir touché un niveau record, le groupe d'ingénierie suisse ayant relevé sa prévision de ventes ⁠pour l'ensemble de l'année.

Reckitt, le fabricant du savon Dettol, décline ‌de 6,18% après avoir raté les prévisions sur le chiffre d'affaires net trimestriel à périmètre comparable pour son activité principale et lancé un avertissement sur ses marges pour le premier semestre.

TUI perd 2,53% après avoir abaissé sa prévision de résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) ​pour l'ensemble de l'exercice et suspendu son objectif de chiffre d'affaires, invoquant les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en ‌zone euro baissent légèrement mercredi, les investisseurs ignorant largement l'annonce de Donald Trump d'une prolongation de la trêve avec l'Iran pour se concentrer sur les répercussions économiques de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède un point de base, à 2,99%, tandis ​que le deux ans cède 1,2 point de base, à 2,52%. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,28%, tout comme le deux ans qui s'affiche à 3,77%.

CHANGES

Le dollar fait quasiment du surplace (-0,09%) face à un panier de devises internationales malgré l'incertitude liée au cessez-le-feu en Iran. Le billet vert reste ainsi près d'un pic d'une semaine.

"Il est difficile d'avoir une conviction vraiment forte à ce stade", résume Dominic Bunning, responsable de la stratégie changes chez Nomura. Il note ⁠toutefois que "globalement, il semble que les deux parties soient plus enclines à progresser qu'à engager une nouvelle escalade".

L'euro grappille 0,03%, à 1,1746 dollar, alors que l'économie allemande a enregistré une croissance modeste au premier trimestre, tandis que les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient devraient peser sur le trimestre en cours, selon la Bundesbank.

La livre sterling s'échange à 1,3520 dollar (+0,10%) alors que l'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a accéléré à 3,3% en rythme annuel en mars, après 3,0% en février, selon des données officielles qui montrent les premiers effets de la guerre en Iran sur l'économie britannique.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin bondit de 3%, à 78.010 dollars, tandis que l'ether grimpe de 3,13% à 2.390,30 dollars.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mercredi, effaçant les pertes précédentes à la suite d'informations faisant état d'attaques sur au moins trois porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent prend 1,1% à 99,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,15% à 90,74 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À ​L'AGENDA DU 22 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 16h00 Confiance du consommateur avril n.d. -16,3

(flash)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)