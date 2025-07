Léger rebond du CAC 40, LVMH et Rémy Cointreau dans le vert

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. Selon le Financial Times, l'Union européenne et les États-Unis seraient proches d'aboutir à un accord commercial qui imposerait des droits de douane de 15% sur les produits européens. Côté valeurs, LVMH a progressé grâce à des résultats semestriels moins décevants. Rémy Cointreau a bondi à la faveur d'un excellent premier trimestre et de perspectives favorables. A la clôture, le CAC 40 a légèrement rebondi, gagnant 0,21% à 7834 points et 0,15% sur l'ensemble de la semaine. Londres et Francfort ont légèrement reculé.

En Europe, Puma a chuté de 15,18% à 20,89 euros, à Francfort après avoir revu à la baisse ses objectifs financiers pour 2025. Ses résultats de deuxième trimestre sont ressortis inférieurs aux attentes, sous l'effet d'une baisse des ventes et d'un impact attendu des droits de douane américains. Son concurrent Adidas cède 0,73%, à 197,05 euros. L'équipementier sportif allemand n'a pas précisé l'ampleur de la perte attendue alors qu'il avait précédemment déclarer viser un bénéfice opérationnel compris entre 445 et 525 millions d'euros cette année.

A Paris, LVMH (+3,92% à 488,70 euros) a figuré parmi les plus fortes progressions du CAC 40 après la publication de résultats moins décevants que redouté au premier semestre 2025. " Les résultats ont été meilleurs que prévu, avec des signes clairs de reprise de la demande intérieure chinoise et des tendances stables aux États-Unis et en Europe. Cela dit, l'environnement reste fragile et la visibilité sur un rebond complet est encore limitée ", a expliqué Alphavalue. L'analyste abaissera cependant ses prévisions pour le chiffre d'affaires et la rentabilité de LVMH pour le troisième et quatrième trimestre.

Rémy Cointreau (+8,06% à 62,35 euros) a enregistré une des plus fortes hausses du SBF 120 à la faveur d'un excellent premier trimestre de son exercice 2025-2026 et de perspectives favorables. Sur cet exercice, le groupe de spiritueux anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires de 4-6%, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis. En raison des effets de phasage attendus pour les régions APAC (principalement en Chine) et Amériques (Etats-Unis), l'entreprise prévoit un retour à la croissance organique au second semestre.

Les chiffres macroéconomiques

En juillet, la confiance des ménages se redresse légèrement, indique l'Insee ce vendredi. À 89, l'indicateur qui la synthétise augmente d'un point mais reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). La proportion des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner retrouve le maximum historique qu'elle avait déjà atteint en février 2025.

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 88,6 en juillet, contre un consensus de 89, après 88,4 en juin.

Les commandes de biens durables ont chuté de 9,3% en juin après un bond de 16,5% en mai aux États-Unis. Le consensus s'élevait à +10,4%. Hors transport, elles ont augmenté de 0,2% après une hausse de 0,6% en mai. Le consensus s'élevait à +0,1%.

Vers 17h45, l'euro s'effrite de 0,20% à 1,1728 dollar.