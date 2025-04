Léger rebond de l'euro, qui reste sous 1,14 dollar

Selon le cambiste, ce changement s'explique probablement par le fait que les opérateurs ne croient plus comme auparavant à la capacité de l'économie américaine à surmonter les crises de toutes sortes - même les crises d'origine interne - plus rapidement que les autres zones économiques.

(AOF) - La monnaie européenne progresse de 0,31% à 1,1358 dollars à l'approche de la clôture des Bourses européennes. " Alors que les investisseurs pariaient auparavant sur une surperformance du dollar par rapport à l'euro en période d'incertitude, c'est-à-dire lorsqu'il fallait s'attendre à des fluctuations de taux de change plus fortes, c'est désormais l'inverse qui se produit ", fait remarquer Commerzbank.

