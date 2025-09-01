 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Léger déclin du taux de chômage en zone euro en juillet
information fournie par AOF 01/09/2025 à 16:50

(AOF) - Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro est ressorti à 6,2% en juillet, en baisse par rapport au taux de 6,3% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux de 6,4% enregistré en juillet 2024, selon des données publiées par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Le taux de chômage de l'Union européenne est de 5,9% en juillet, également en baisse par rapport au taux de 6% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux enregistré en juillet 2024.

Eurostat estime qu'en juillet, 13,025 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 10,805 millions dans la zone euro.

Par ailleurs, 2,801 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage en juillet dans l'UE, dont 2,227 millions dans la zone euro.

Le taux de chômage des jeunes était de 14,4% dans l'UE, en baisse par rapport au taux de 14,8% enregistré en juin 2025, et de 13,9% dans la zone euro, également en baisse par rapport au taux de 14,3% enregistré au mois précédent.

