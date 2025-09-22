Léger biais positif à Wall Street qui privilégie la prudence

(AOF) - Après une hausse et de nouveaux records vendredi, les indices américains font preuve de plus de prudence ce lundi. Les investisseurs temporisent avant l’intervention de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine cette semaine et la publication de l’indice des prix à la consommation des ménages vendredi, un indicateur particulièrement suivi par la Fed pour déterminer l’orientation de sa politique monétaire. En attendant, à 17h30, le Dow Jones grappille 0,04 %, à 46 333 points, le Nasdaq Composite avance de 0,24 %, à 22 686 points et le S&P 500 gagne 0,17 %, 6 676 points.

Pfizer (+2,18 %, à 24,55 dollars) et Metsera (+62,41 %, à 54,12 dollars) ont signé un accord définitif qui prévoit l’acquisition du second par le premier pour une valeur d’entreprise de 4,9 milliards de dollars, hors droits de valeur conditionnelle. Pfizer propose de racheter toutes les actions ordinaires de Metsera en circulation au prix de 47,50 dollars par titre, ce qui représente une prime de 42,56 % par rapport au cours de clôture de l’action vendredi dernier.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur macro-économique d'envergure n'est programmé ce lundi

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Les employés grévistes chez Boeing Defense ont approuvé à 90% une proposition de contrat de quatre ans émanant de la direction syndicale, que la direction du constructeur aéronautique a déjà refusée d'examiner, a annoncé vendredi le district 837 du syndicat IAM (Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale). Les dirigeants de l'IAM ont affirmé que Boeing pouvait mettre un terme à la grève de 46 jours qui a ralenti la production d'avions militaires, en acceptant l'offre.

Genuine Parts

Genuine Parts envisagerait une scission de ses activités, affirme Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. La société est articulée autour de deux pôles : la distribution de pièces automobiles et la distribution de pièces industrielles. Au premier semestre 2025, elle a généré 12,03 milliards de dollars de revenus dont 60 % provient de l'activité automobiles et le reste est issu de l'activité industrielle.

T-Mobile

T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom, a annoncé la nomination, de son chief operating officer actuel, Srini Gopalan, au poste de directeur général de T-Mobile, à compter du 1er novembre 2025. Il succédera à Mike Sievert, qui a été nommé au poste nouvellement créé chez T-Mobile, de vice-président. Srini Gopalan avait été nommé chief operating officer en mars 2025 après avoir occupé des postes de dirigeants chez Bharti Airtel, Capital One, Vodafone et Deutsche Telekom.

Valeurs technologiques

Donald Trump a fixé à 100 000 dollars le prix d'un visa H1B, qui est utilisé par les sociétés américaines pour employer des étrangers à un poste spécialisé. Après une certaine confusion à propos des conditions liées au paiement de ce montant, la Maison-Blanche a précisé que cette mesure ne s'appliquerait qu'aux nouveaux demandeurs et non aux titulaires actuels ou à ceux souhaitant renouveler leur visa. Enfin, elle n'empêche aucun titulaire d'un visa H-1B en cours de validité d'entrer et de sortir des États-Unis.