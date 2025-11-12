 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 262,91
+1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Legend Biotech progresse grâce à une perte réduite au troisième trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de Legend Biotech LEGN.O augmentent de 1,1% à 32,25 $ après les résultats du troisième trimestre

** Les revenus de collaboration font un bond de 83% en glissement annuel pour atteindre 261,8 millions de dollars grâce aux fortes ventes de CARVYKTI; les revenus de licence chutent de 17,1 millions de dollars à 10,5 millions de dollars

** La perte nette ajustée diminue fortement à 18,8 millions de dollars contre 42 millions de dollars l'année précédente

** La FDA et l'UE approuvent les mises à jour de l'étiquette du CARVYKTI afin d'inclure les données sur les bénéfices en termes de survie; la société prévoit la rentabilité du CARVYKTI d'ici la fin de l'année et la rentabilité globale en 2026

** Les liquidités et les dépôts à terme s'élevaient à environ 1 milliard de dollars au 30 septembre, ce qui, selon la société, constitue une marge de manœuvre au-delà de 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, LEGN a baissé de 1,57 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LEGEND BIOTC SP ADS
31,6200 USD NASDAQ -1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank