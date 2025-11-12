Legend Biotech progresse grâce à une perte réduite au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de Legend Biotech LEGN.O augmentent de 1,1% à 32,25 $ après les résultats du troisième trimestre

** Les revenus de collaboration font un bond de 83% en glissement annuel pour atteindre 261,8 millions de dollars grâce aux fortes ventes de CARVYKTI; les revenus de licence chutent de 17,1 millions de dollars à 10,5 millions de dollars

** La perte nette ajustée diminue fortement à 18,8 millions de dollars contre 42 millions de dollars l'année précédente

** La FDA et l'UE approuvent les mises à jour de l'étiquette du CARVYKTI afin d'inclure les données sur les bénéfices en termes de survie; la société prévoit la rentabilité du CARVYKTI d'ici la fin de l'année et la rentabilité globale en 2026

** Les liquidités et les dépôts à terme s'élevaient à environ 1 milliard de dollars au 30 septembre, ce qui, selon la société, constitue une marge de manœuvre au-delà de 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, LEGN a baissé de 1,57 % depuis le début de l'année