Legend Biotech en hausse après les résultats prometteurs d'une thérapie cellulaire contre le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Legend Biotech LEGN.O ont bondi de 29% pour atteindre 33,15 $ ** La thérapie cellulaire expérimentale de LEGN montre des premiers signes indiquant que son approche consistant à générer des cellules combattant la maladie au sein même des patients pourrait fonctionner pour un type de cancer du sang

** Lors de l'essai de phase précoce, 12 patients atteints d'un lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire ont été traités à deux doses différentes au 1er avril

** La nouvelle thérapie est conçue pour générer des cellules CAR-T directement chez le patient par une seule perfusion directe, éliminant ainsi le besoin d'ingénierie et de fabrication de cellules ex vivo

** Dans le groupe recevant la dose la plus élevée, les six patients ont répondu au traitement, dont cinq ne présentaient plus aucun signe détectable de cancer, selon la société

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action LEGN affiche une hausse de 47% depuis le début de l'année