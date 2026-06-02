 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Legend Biotech en hausse après les résultats prometteurs d'une thérapie cellulaire contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Legend Biotech LEGN.O ont bondi de 29% pour atteindre 33,15 $ ** La thérapie cellulaire expérimentale de LEGN montre des premiers signes indiquant que son approche consistant à générer des cellules combattant la maladie au sein même des patients pourrait fonctionner pour un type de cancer du sang

** Lors de l'essai de phase précoce, 12 patients atteints d'un lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire ont été traités à deux doses différentes au 1er avril

** La nouvelle thérapie est conçue pour générer des cellules CAR-T directement chez le patient par une seule perfusion directe, éliminant ainsi le besoin d'ingénierie et de fabrication de cellules ex vivo

** Dans le groupe recevant la dose la plus élevée, les six patients ont répondu au traitement, dont cinq ne présentaient plus aucun signe détectable de cancer, selon la société

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action LEGN affiche une hausse de 47% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LEGEND BIOTC SP ADS
34,2850 USD NASDAQ +34,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor à Neuilly-sur-Seine, le 22 mai 2025 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Thomas SAMSON )
    PPDA visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:48 

    L'ex-présentateur Patrick Poivre d'Arvor, déjà mis en examen en décembre 2023 pour viol, est l'objet de deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de RTL. "Je vous confirme que deux ... Lire la suite

  • Des écrans à la Bourse de Londres le 28 avril 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:45 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par l'enthousiasme des investisseurs autour de l'IA et des semi-conducteurs, qui éclipse les incertitudes géopolitiques. Paris a pris 0,77%, Francfort 0,48% et Londres 0,33%. Milan a gagné 1,61%. Euronext ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo montrant l'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origiin, le 28 mai 2026 à Cap Canaveral, en Floride ( NASASpaceflight.com / - )
    Explosion de la fusée New Glenn: le patron de Blue Origin table sur une reprise des vols en 2026
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:22 

    Le directeur général de Blue Origin, l'entreprise spatiale fondée par le multimilliardaire Jeff Bezos, a assuré dans la nuit de lundi à mardi qu'ils voleraient "à nouveau avant la fin de cette année", quelques jours après l'explosion spectaculaire de leur fusée ... Lire la suite

  • ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Rheinmetall signe des contrats avec l'armée roumaine pour 5,7 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.06.2026 17:13 

    Le géant allemand de l'armement Rheinmetall a annoncé mardi la signature de contrats avec l'armée roumaine à hauteur de 5,7 milliards d'euros, "la plus importante série de contrats internationaux de l'histoire récente de l'entreprise" selon un communiqué. Cet ensemble ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
Pétrole Brent
95,65 +0,42%
HAFFNER ENERGY
0,299 -8,56%
SOITEC
153,05 +3,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank