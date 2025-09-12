Legence, soutenu par Blackstone, lève 728 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 3)

Legence, fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance, a levé 728 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis jeudi, ajoutant son nom à la série d'entreprises cherchant à s'introduire en bourse dans un contexte d'enthousiasme accru de la part des investisseurs.

La société basée à San Jose, en Californie, a vendu 26 millions d'actions au prix de 28 dollars, ce qui correspond à la fourchette de prix de 25 à 29 dollars par action qu'elle s'était fixée. Legence est ainsi valorisée à 2,85 milliards de dollars.

Le marché américain des introductions en bourse a montré des signes de vigueur après la fête du travail, alors qu'une série de sociétés ont lancé leurs roadshows pour s'introduire en bourse, encouragées par un marché boursier solide, l'espoir de réductions de taux et l'inquiétude qui s'estompe autour des droits de douane du président Donald Trump.

La société fintech suédoise Klarna KLAR.N a reçu un soutien massif de la part des investisseurs lors de son entrée en bourse, ses actions ayant bondi de 30 % mercredi, suivie par une ouverture en fanfare de la banque blockchain Figure FIGR.O plus tôt dans la journée .

Avec plus de 100 ans d'histoire, Legence conçoit et installe des systèmes tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que ceux qui stimulent l'efficacité énergétique et la durabilité dans les bâtiments.

Blackstone BX.N a racheté Legence, alors connu sous le nom de Therma Holdings, à la société de capital-investissement Gemspring Capital en 2020. Sous l'égide de Blackstone, Legence a racheté des concurrents plus petits, notamment A.O. Reed, OCI Associates et P2S.

Goldman Sachs et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse. Legence sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "LGN" vendredi, aux côtés de Gemini, la bourse de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss.