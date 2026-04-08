Legence augmente après que Blackstone a vendu la moitié de sa participation dans le cadre d'une offre élargie de 723 millions de dollars

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8 avril - ** Les actions de la société d'ingénierie Legence

LGN.O ont augmenté de 3 % à 56,65 $ mercredi après la fixation du prix d'une offre secondaire d'environ 723 millions de dollars ** La société basée à San Jose, en Californie, a annoncé tard mardi que le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone

BX.N s'est séparé d'environ 13,4 millions d'actions ** Le prix d'offre de 54 $ représente une décote de 8 % par rapport à la dernière clôture de l'action juste avant le lancement par LGN de l'offre de 11 millions d'actions tôt lundi

** La vente fait passer la participation de Blackstone de ~25,3 millions d'actions à ~12 millions d'actions, soit 11 % de LGN

** Goldman Sachs, Jefferies et BofA sont les chefs de file de l'offre ** L'action de LGN a augmenté de 32% depuis le début de l'année et a doublé depuis son introduction en bourse en septembre

** La note moyenne de 15 analystes est "acheter" et l'objectif de cours médian est de 62 $, selon les données de LSEG