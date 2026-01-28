 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LegalZoom se rapproche de l'inclusion dans le S&P SmallCap
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de LegalZoom.com LZ.O ont augmenté de 4,8 % à 9,30 $ et ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines le mercredi, la société de services juridiques en ligne devant rejoindre l'indice S&P SmallCap .SPCY la semaine prochaine

** LZ remplacera Elme Communities ELME.N dans l'indice SPCY à partir du lundi 2 février, a annoncé S&P Dow Jones Indices mardi en fin de journée ** Le fonds d'investissement immobilier résidentiel ELME, qui a annoncé des activités de liquidation en cours , "n'est plus approprié pour le S&P SmallCap 600", a déclaré S&P Dow Jones Indices ** En novembre, LZ a déclaré que le chiffre d'affaires du 3e trimestre avait augmenté d'environ 13 % en glissement annuel pour atteindre 190,2 millions de dollars, dépassant le consensus, et qu'il prévoyait un chiffre d'affaires de 182 à 186 millions de dollars pour le 4e trimestre , soit une croissance de 14 % en glissement annuel au point médian

** La société LZ, basée à Mountain View en Californie, compte environ 177,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars

** Avec le mouvement de la séance, les actions ont baissé de ~6% pour commencer l'année après un gain de 32% en 2025

** Sur les 10 analystes qui couvrent le titre, les recommandations sont réparties comme suit: 4 "achat fort" ou "achat", 5 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 12 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

ELME COMMUN-SBI
2,175 USD NYSE -2,68%
LEGALZOOM.COM
9,2750 USD NASDAQ +4,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 18:08:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank