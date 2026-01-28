LegalZoom se rapproche de l'inclusion dans le S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de LegalZoom.com LZ.O ont augmenté de 4,8 % à 9,30 $ et ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines le mercredi, la société de services juridiques en ligne devant rejoindre l'indice S&P SmallCap .SPCY la semaine prochaine

** LZ remplacera Elme Communities ELME.N dans l'indice SPCY à partir du lundi 2 février, a annoncé S&P Dow Jones Indices mardi en fin de journée ** Le fonds d'investissement immobilier résidentiel ELME, qui a annoncé des activités de liquidation en cours , "n'est plus approprié pour le S&P SmallCap 600", a déclaré S&P Dow Jones Indices ** En novembre, LZ a déclaré que le chiffre d'affaires du 3e trimestre avait augmenté d'environ 13 % en glissement annuel pour atteindre 190,2 millions de dollars, dépassant le consensus, et qu'il prévoyait un chiffre d'affaires de 182 à 186 millions de dollars pour le 4e trimestre , soit une croissance de 14 % en glissement annuel au point médian

** La société LZ, basée à Mountain View en Californie, compte environ 177,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars

** Avec le mouvement de la séance, les actions ont baissé de ~6% pour commencer l'année après un gain de 32% en 2025

** Sur les 10 analystes qui couvrent le titre, les recommandations sont réparties comme suit: 4 "achat fort" ou "achat", 5 "maintien" et 1 "vente"; PT médian de 12 $, selon les données de LSEG