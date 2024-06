Legal & General réunit sa gestion d’actifs cotés et non cotés

Le groupe britannique Legal & General a annoncé ce 12 juin la création d’une division de gestion d’actifs unique, réunissant Legal & General Investment Management, sa gestion d’actifs cotés, et Legal & General Capital, sa gestion non cotée. Cela donnera naissance à un ensemble de 119 milliards de livres d’encours (141 milliards d’euros), dont l’objectif sera de se hisser à 167 milliards de livres (198 milliards d’euros) d’ici à 2028.

Dans ce contexte, Michelle Scrimgeour, la directrice générale de LGIM depuis cinq ans, a annoncé sa démission. Le groupe britannique s’est donc mis en quête d’une personne pour diriger le nouveau département d’ asset management réunissant LGIM et LGC. Michelle Scrimgeour restera à son poste jusqu’à la nomination de ce nouveau directeur général. Elle conduira la transition et la création du nouveau département aux côtés de Laura Mason, qui est nommée directrice générale des marchés privés, et sous la direction du directeur général du groupe.

L’action L&G accuse le coup

Cette nouvelle entité vise à dégager un bénéfice d’exploitation compris entre 500 et 600 millions de livres d’ici à 2028, des nouveaux revenus nets annualisés et cumulés de 100-150 millions entre 2025 et 2028. La plateforme marchés privés doit parallèlement voir ses encours passer de 48 milliards de livres à 85 milliards de livres.

Par ailleurs, Legal & General prévoit de poursuivre l’internationalisation de ses clients. Actuellement, la part de l’international est à 40%.

Ces annonces ont été faites à l’occasion d’une journée investisseurs, dont les objectifs ont été jugés décevants. L’action Legal & General a plongé de 5,3% mercredi et perdait encore 1,2% jeudi. L’assureur prévoit une croissance moyenne annuelle de 6% à 9% de son résultat par action de 2024 à 2027, mais seulement 2% de croissance du dividende par actions, complété par 200 millions de livres de rachats d’actions chaque année.

« L&G investit dans la croissance, ce qui devrait entraîner une hausse de la génération de cash au cours des dernières années du plan, mais limiter les retours aux actionnaires à court terme », expliquent les analystes de Bank of America, passés à l’achat sur le titre.

Laurence Marchal