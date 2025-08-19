 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Legal & General: freiné par une dégradation de broker
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 14:10

(CercleFinance.com) - (Zonebourse.com) - Legal & General reste atone et sous-performe ainsi légèrement la tendance légèrement positive à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 275 pence.<br /><br />S'il reconnait que le groupe britannique de gestion d'épargne génère 'd'excellents rendements du capital', le broker considère ces derniers comme déjà intégrés dans la valorisation du titre, qu'il estime juste.<br /><br />

Valeurs associées

LEGAL & GENERAL
258,550 GBX LSE -0,06%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

