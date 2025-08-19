Legal & General: freiné par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - (Zonebourse.com) - Legal & General reste atone et sous-performe ainsi légèrement la tendance légèrement positive à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 275 pence.<br /><br />S'il reconnait que le groupe britannique de gestion d'épargne génère 'd'excellents rendements du capital', le broker considère ces derniers comme déjà intégrés dans la valorisation du titre, qu'il estime juste.<br /><br />

