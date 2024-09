Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Legal & General: cession de Cala pour 1,35 Md£ information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Legal & General annonce avoir conclu la vente du constructeur de maisons britannique Cala Group pour une valeur d'entreprise de 1,35 milliard de livres sterling, à Ferguson Bidco, une entité détenue par des fonds gérés par Sixth Street Partners et Patron Capital.



'Cette cession reflète l'approche disciplinée de L&G en matière d'allocation du capital et fait suite à la décision du Groupe de créer une unité d'investissements d'entreprise' indique la direction.



Le produit de la cession sera principalement utilisé, au fur et à mesure de sa disponibilité, pour être réinvesti dans le Groupe.



António Simões, Directeur Général du Groupe Legal & General : ' Cette transaction témoigne de la poursuite de l'élan dans l'exécution de notre stratégie, en simplifiant notre portefeuille pour nous permettre de nous concentrer davantage sur nos activités principales et synergiques. La vente annoncée aujourd'hui nous fournira le capital nécessaire à l'atteinte de nos objectifs stratégiques de croissance durable et de rendements améliorés pour les actionnaires'.





Valeurs associées LEGAL & GENERAL 222,00 GBX LSE -2,80%