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Leerink souligne une amélioration de la demande dans le secteur dentaire et la faiblesse des dépenses en équipements
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** Leerink Partners indique que son enquête menée auprès de 74 cabinets dentaires américains révèle “davantage de signes d’amélioration que de détérioration”, même si les tendances du deuxième trimestre “n’ont pas encore fait de vagues”

** La société de courtage indique que le nombre de consultations et le chiffre d’affaires des cabinets ont légèrement augmenté au deuxième trimestre, tandis que les prévisions pour le troisième trimestre se sont améliorées; les tendances dans le domaine de la dentisterie spécialisée se sont révélées “progressivement plus positives”

** Elle indique que la demande d’appareils dentaires transparents a progressé de 2% au deuxième trimestre, tandis que les volumes d’implants de gamme standard et haut de gamme ont augmenté d’environ 2%, ce qui confirme ses notes “surperformance” attribuées à Align Technology ALGN.O et Envista NVST.N

** Indique que l’adoption de l’IA en est encore à ses débuts, avec 13% des cabinets dentaires utilisant l’IA dans leurs systèmes de gestion, contre 8% auparavant, tandis que l’intérêt pour l’analyse des scans et les tâches administratives ne cesse de croître

** Leerink indique que les dentistes prévoient de réduire leurs dépenses en équipement de 13,2% en 2026, achetant principalement pour “remplacer ce qui est cassé” tout en reportant les mises à niveau en raison des coûts, des problèmes de financement et des préoccupations macroéconomiques

** La société de courtage ne prévoit “aucun écart significatif” dans les prochains résultats du groupe et maintient ses notations “en ligne avec le marché” pour Henry Schein HSIC.O et Dentsply Sirona XRAY.O

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HENRY SCHEIN
87,8200 USD NASDAQ -0,50%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 12:35:39.

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