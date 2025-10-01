Leerink réitère son opinion sur GoodRx après que le directeur général a fait allusion à un rapprochement avec TrumpRx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Leerink Partners réitère sa notation "outperform" sur la société de télésanté GoodRx GDRX.O . ** Wendy Barnes, directeur général de GoodRx, a évoqué en direct à la télévision un partenariat potentiel avec TrumpRx, un programme récemment annoncé en collaboration avec Pfizer

PFE.N , visant à offrir des médicaments directement, par le biais d'un paiement en espèces, sur un site Web s'adressant directement aux consommateurs

** Bien qu'il n'y ait pas encore eu de rapport officiel à ce sujet de la part de la Maison Blanche ou de GoodRx, l'action a grimpé de manière significative suite à l'interview" - Leerink Partners

** La société de courtage ajoute que "GDRX est certainement une plateforme technologique logique pour un programme tel que TrumpRx, qui vise à assurer la transparence des prix sur un site web ou une application mobile conviviale" *la société a conclu un partenariat avec l'unité de soins de santé de Kroger KR.N afin d'étendre ses services d'épargne sur ordonnance pour les médicaments de marque, y compris Wegovy, le médicament amaigrissant populaire de Novo Nordisk NOVOb.CO * Leerink Partners affirme que "la société a été créée pour répondre aux besoins de la population en matière de santé et de sécurité"

** Leerink Partners estime qu'"un partenariat potentiel avec GDRX et un programme gouvernemental tel que TrumpRx contribuerait à la croissance et constituerait une utilisation logique de la technologie commerciale pour établir une plateforme de transparence"

** À la dernière fermeture, les actions de GDRX ont augmenté de 8,2 % depuis le début de l'année