Leerink Partners relève le PT sur la forte croissance de Quest Diagnostics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Leerink Partners augmente l'objectif de prix de l'action Quest Diagnostics DGX.N de 235 à 240 dollars, citant une croissance sous-jacente plus forte que prévu

** Le courtier indique que les volumes de tests de base de l'opérateur de laboratoire ont augmenté d'environ 4 %, en excluant les contrats de Corewell Health et de Fresenius Medical Care

** Il ajoute que le chiffre d'affaires par test a augmenté d'environ 2,5 %, en raison de l'augmentation du nombre de tests par visite et de l'amélioration de la composition des diagnostics avancés

** Cela indique une croissance sous-jacente de plus de 6 % ainsi qu'une solide performance des marges - Leerink

** Il indique que les gains de productivité et l'automatisation aident à compenser les pressions salariales, les vents contraires sur les prix liés au mix restent gérables

** Il ajoute que l'impact potentiel de l'examen par le gouvernement américain de la facturation des tests de laboratoire est probablement limité, les coûts de carburant plus élevés étant déjà reflétés dans les prévisions.

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de DGX ont augmenté de ~18% depuis le début de l'année