Leerink Partners commence à couvrir Metsera en lui attribuant une note de "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 septembre - ** Le courtier Leerink Partners commence à couvrir le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera
MTSR.O avec une note de "surperformance" et un objectif de 77 $
** Les actions sont en hausse de 1,1 % à 35,48 $ dans les transactions de pré-marché
** La société de courtage affirme que la plateforme et le pipeline de MTSR de nouveaux produits thérapeutiques à base de peptides pour l'obésité offrent des avantages clés par rapport aux actifs concurrents
** Le prix cible représente une prime de 119,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le candidat le plus avancé de la société est MET-097i, un GLP-1 mensuel injectable pour l'obésité, dont nous estimons qu'il pourrait générer un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars - Leerink
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 32,5 % depuis ses débuts en janvier
