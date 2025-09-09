Leerink Partners commence à couvrir Metsera en lui attribuant une note de "surperformance"

9 septembre - ** Le courtier Leerink Partners commence à couvrir le développeur de médicaments contre l'obésité Metsera

MTSR.O avec une note de "surperformance" et un objectif de 77 $

** Les actions sont en hausse de 1,1 % à 35,48 $ dans les transactions de pré-marché

** La société de courtage affirme que la plateforme et le pipeline de MTSR de nouveaux produits thérapeutiques à base de peptides pour l'obésité offrent des avantages clés par rapport aux actifs concurrents

** Le prix cible représente une prime de 119,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le candidat le plus avancé de la société est MET-097i, un GLP-1 mensuel injectable pour l'obésité, dont nous estimons qu'il pourrait générer un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de dollars - Leerink

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 32,5 % depuis ses débuts en janvier