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Leerink estime à environ 440 millions de dollars le potentiel de chiffre d'affaires lié aux peptides pour Hims & Hers
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Leerink Partners estime le marché des peptides destinés à la télésanté à environ 2,2 milliards de dollars, ce qui se traduirait par un chiffre d'affaires d'environ 440 millions de dollars et un potentiel de bénéfice net d'environ 70 millions de dollars pour Hims & Hers HIMS.N

** La société de courtage estime qu'une restriction des prescriptions pourrait réduire de moitié ce potentiel, ramenant le marché à environ 1,1 milliard de dollars, avec un chiffre d'affaires d'environ 220 millions de dollars et un bénéfice net d'environ 25 millions de dollars

** Il indique que les perspectives dépendent de l'avis du comité consultatif de la FDA en juillet concernant l'utilisation de 7 peptides dans la préparation magistrale

** Il note que la commercialisation est peu probable avant fin 2026, avec un potentiel de hausse significatif à partir de 2027 et au-delà

** Il souligne que la sécurité, l'efficacité et les restrictions de prescription constituent les principaux risques pour l'adoption du produit

** Leerink attribue à l'action la note « market perform » et estime que l'accent sera mis à court terme sur la rentabilité du GLP-1

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année

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