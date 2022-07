Ledger, le champion français des cryptomonnaies

La French Tech, devenue en l’espace de sept ans un champion mondial de la gestion des cryptomonnaies. (© Ledger)

Ses algorithmes font le bonheur des investisseurs en bitcoin et en ethereum de Paris à San Francisco, en passant par Hong Kong et Tokyo. Fondée en 2014, Ledger s’est imposé comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine ô combien stratégique de la sécurisation des actifs numériques avec des portefeuilles électroniques conçus en France, au cœur du Val de Loire.

«T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon.» Popularisée par la chanson Vesoul, la sous-préfecture du Cher sonne doux aux oreilles des amoureux de Jacques Brel. Cette paisible cité de 27.000 habitants, coincée entre Bourges, Tours et Orléans, attire aussi les investisseurs du monde entier.

L’objet de leur convoitise ? Ledger, l’une des pépites de la French Tech, devenue en l’espace de sept ans un champion mondial de la gestion des cryptomonnaies, valorisé 1,5 milliard de dollars (environ 1,4 milliard d’euros). Bien que le projet ait été mûri à Paris, le choix de Vierzon s’est pourtant rapidement imposé aux fondateurs, la moitié d’entre eux ayant des liens étroits avec la ville.

Joël Pobeda, David Balland et Vanessa Rabesandratana y ont lancé la plateforme de streaming musical en haute définition, RadioceRos, avant de s’intéresser aux cryptomonnaies. Quant à Éric Larchevêque, son grand-père y dirigeait une importante fabrique de porcelaine.

Un coffre-fort pour les cryptodevises

Ces enfants du Cher se rencontrent en 2014 à la Maison du bitcoin, un espace dédié à la devise numérique émergente imaginé par Éric Larchevêque. Le serial entrepreneur vient de revendre le comparateur de prix Prixing et pressent le potentiel des cryptomonnaies. Tout comme le trio vierzonnais à l’origine de Chronocoin, le premier site français permettant d’acheter des bitcoins