Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lectra: partenariat stratégique avec Six Atomic information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Lectra annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec Six Atomic, fournisseur singapourien de solutions SaaS basées sur l'IA, notamment générative, pour simplifier et accélérer le processus de conception et de développement des vêtements de mode.



'Les solutions de Six Atomic permettent aux marques de mode de mieux valoriser le savoir-faire de leurs modélistes et de capitaliser sur leur patrimoine de données encore peu exploitées', explique l'éditeur français de logiciels pour le travail des matériaux souples.



Ce partenariat stratégique s'accompagne d'une prise de participation d'environ 18% au capital de Six Atomic au travers d'une augmentation de capital de 2,5 millions de dollars américains, Lectra disposant également d'options de montée progressive au capital.





Valeurs associées LECTRA 27,60 EUR Euronext Paris -4,17%