Lectra: bien orienté après ses résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 13:45









(Zonebourse.com) - Lectra s'adjuge 7% après l'annonce d'un résultat net de 5,3 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2025, en augmentation de 20% grâce à une réduction de la charge d'impôt, mais avec une marge d'EBITDA courant de 15,2%, en baisse de 0,7 point.



A 126,8 millions d'euros, son chiffre d'affaires a baissé de 4% (-2% en comparable), reflétant le ralentissement qui a touché les Amériques et l'automobile à partir de mi-mars, puis s'est étendu à l'ensemble des zones géographiques et des secteurs.



'Le contexte économique et politique demeure incertain et continue d'entraîner un attentisme fort de la part des clients du groupe. Dans ce contexte, les objectifs annuels annoncés en février 2025 ne sont plus d'actualité', prévient Lectra.





Valeurs associées LECTRA 25,2500 EUR Euronext Paris +7,91%