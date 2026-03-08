Lecornu demande un contrôle accru des prix du carburant

Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris

‌Le Premier ministre français, ​Sébastien Lecornu, a demandé une multiplication des contrôles pour éviter ​une hausse abusive des prix ​du carburant liée ⁠à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran ‌et ses conséquences.

"La guerre au Moyen-Orient ne peut ​pas ‌servir de prétexte à ⁠des hausses abusives des prix à la pompe", écrit ⁠le chef ‌du gouvernement dans un ⁠message publié dimanche sur ‌X.

A sa demande, ⁠un demi-millier de contrôles seront ⁠réalisés dans ‌les stations-service entre lundi et ​mercredi ‌par la répression des fraudes (DGCCRF).

"C'est l'équivalent d'un semestre ​complet du plan de contrôle habituel ⁠qui sera réalisé sur seulement trois jours", poursuit Sébastien Lecornu avant de remercier les agents mobilisés pour cette opération.

(Reportage ​Elizabeth Pineau)