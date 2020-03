Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LEAD 1-Trois employés de centrales nucléaires en France testés positifs au coronavirus - EDF Reuters • 10/03/2020 à 18:07









(Bien lire au 3e paragraphe que la troisième centrale concernée est celle de Belleville, et non Golfech comme écrit par erreur; précise que le plan de continuité d'EDF a été révisé en 2012) PARIS, 10 mars (Reuters) - Trois employés travaillant dans trois centrales nucléaires différentes en France ont été testés positifs au coronavirus, annonce mardi un porte-parole d'EDF qui précise que ces cas n'ont pas de conséquence sur la production. EDF a demandé à plusieurs employés ayant été en contact avec eux de respecter une période de 14 jours d'isolement afin de réduire les risques de propagation. "Les opérations se poursuivent de façon normale", a déclaré le porte-parole, précisant que ces trois cas avaient été détectés dans les centrales de Fessenheim (Haut-Rhin), Cattenom (Moselle) et Belleville (Cher). L'employé de Fessenheim était présent au rassemblement religieux fin février à Mulhouse où est apparu un des regroupements de cas ("clusters") identifiés par les autorités sanitaires. A ce stade, EDF n'a pas eu à activer son plan de continuité revu en 2012 pour se préparer à l'éventualité d'une pandémie et parer une poussée d'absentéisme susceptible de perturber ses activités. Les principaux enjeux de ce plan de continuité, a rappelé le porte-parole, sont d'assurer la continuité de la fourniture d'électricité, éventuellement en mode dégradé en cas de crise extrême, et de garantir en toutes circonstances la sûreté et la sécurité des installations industrielles, tout en minimisant les risques sanitaires encourus par ses personnels. (Bate Felix version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -4.83%