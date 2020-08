Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LEAD 1-Le DG de Natixis veut améliorer la valeur pour les actionnaires Reuters • 05/08/2020 à 11:24









(Dans notre dépêche diffusée mardi, bien lire au 4e paragraphe "écarte toute spéculation concernant un retrait de la cote" et non "écarte tout projet de retrait de la cote") PARIS, 4 août (Reuters) - Le nouveau directeur général de Natixis CNAT.PA , Nicolas Namias, a fait savoir mardi que son seul objectif était d'augmenter la valeur pour les actionnaires de la banque et qu'il présenterait en novembre les conclusions de la revue stratégique des activités du groupe. L'annonce lundi d'un changement de directeur général à la tête de Natixis a fait grimper mardi l'action de la banque à la Bourse de Paris. Le titre s'est adjugé plus de 10% en début de séance. Il gagne 5,63% à 2,194 euros vers 13h30. Il perd néanmoins toujours plus de 44% depuis le début de l'année. Nicolas Namias, qui a remplacé François Riahi à la tête de la filiale cotée du groupe mutualiste BPCE après deux pertes trimestrielles successives, a aussi écarté tout spéculation concernant un projet de retrait de la cote de Natixis, se référant à un précédent communiqué de BPCE écartant tout projet d'offre sur les titres détenus par les actionnaires minoritaires. Le groupe mutualiste BPCE, dont Nicolas Namias était le directeur financier jusqu'à présent, détient environ 70 % de Natixis. "La position du groupe a été très claire", a déclaré le nouveau directeur de Natixis aux analystes. "Et ma position est claire. Mon mandat en tant que directeur général de Natixis consiste simplement à créer de la valeur pour tous mes actionnaires, pour chacun d'entre eux. C'est mon unique mandat", a ajouté Nicolas Namias. Il s'est aussi efforcé de dissiper les rumeurs d'une sortie des activités de dérivés actions et a assuré que la banque entendait se développer dans toutes ses activités, y compris la banque d'investissement. "Nous avons une revue en cours de certaines activités et nous donnerons davantage de précisions à ce sujet début novembre", a dit aux analystes Nicolas Namias. Outre la banque de financement et d'investissement, Natixis opère aussi dans la gestion d'actifs, l'assurance et les systèmes de paiements. En tant qu'ancien directeur de la stratégie de Natixis, Nicolas Namias a coordonné les opérations de fusions-acquisitions pour le groupe et a contribué à l'élaboration du plan stratégique 2017-2020. Natixis doit dévoiler le 5 novembre ses objectifs pour 2021 et un nouveau plan stratégique doit être présenté en juin 2021. (Mathieu Rosemain et Maya Nikolaeva, version française Myriam Rivet et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +5.27%