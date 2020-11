Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LEAD 1-Bridgestone a décidé de fermer son site de Béthune, annonce Pannier-Runacher Reuters • 12/11/2020 à 14:19









(Lire que le site emploie 863 salariés) PARIS, 12 novembre (Reuters) - Le manufacturier de pneus Bridgestone 5108.T a décidé de se retirer de son site de Béthune (Pas-de-Calais), a annoncé jeudi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, qui entend poursuivre les efforts pour trouver un repreneur. "Bridgestone a fermé la porte, Bridgestone quitte le site de Béthune mais nous nous serons là au côté des salariés pour trouver les meilleures solutions possibles", a déclaré la ministre à l'issue d'une nouvelle réunion de travail sur place avec des représentants de la direction, des syndicats et des élus locaux. Le groupe japonais a annoncé en septembre la fermeture du site, qui emploie 863 salariés. Le gouvernement et les élus locaux ont tenté de monter un plan alternatif. L'Etat, a ajouté Agnès Pannier-Runacher, va travailler sur des possibilités de reprise du site et sur une amélioration du plan social préparé par le groupe japonais. "Nous allons nous battre pour ce que ce site reste industriel et nous battre pour que chacun des salariés, chacune des familles qui sont aujourd'hui en situation de difficulté puisse trouver une solution", a dit la ministre. Le gouvernement entend aussi travailler pour tenter de trouver un repreneur pour le site du Pas-de-Calais. Parmi les pistes possibles, Agnès Pannier-Runacher a relevé que l'usine de Béthune pourrait accueillir des activités d'avenir comme la batterie électrique. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

