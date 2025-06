Léa Salamé quitte la matinale de France Inter pour le 20H de France 2

La journaliste Léa Salamé, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le 14 février 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Pilier de la matinale de France Inter, Léa Salamé a annoncé jeudi son départ surprise de la radio pour prendre à la rentrée les manettes du 20H de France 2 à la suite d'Anne-Sophie Lapix.

"Nous sommes heureux de pouvoir compter sur son talent et son lien fort avec le public pour porter haut, avec l'ensemble de la rédaction, notre exigence pour le grand rendez-vous du 20H", a annoncé la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci dans un message à l'AFP.

Plus tôt dans la matinée, la journaliste franco-libanaise de 45 ans avait annoncé son départ de la matinale de la première radio de France, qu'elle pilote avec Nicolas Demorand.

Léa Salamé présente aussi sur France 2 le talk-show "Quelle Epoque!", le samedi en deuxième partie de soirée, une émission qu'elle va conserver.

"Grande journaliste et figure du service public, Léa a porté ces dernières années de grands rendez-vous démocratiques et citoyens et a incarné avec talent la couverture des Jeux de Paris 2024. Depuis deux ans, elle renouvelle les samedis soir du service public avec +Quelle Epoque!+", a vanté Mme Ernotte Cunci, aussitôt après la signature du contrat avec la journaliste.

Anne-Sophie Lapix sur le plateau du 20H de France, le 21 avril 2022 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les spéculations allaient bon train depuis plusieurs jours sur la succession d'Anne-Sophie Lapix, qui incarnait le 20H de France 2 depuis huit ans.

Caroline Roux, présentatrice de "C dans l'air" sur France 5, a dit non, restant "très attachée" à son émission "d'utilité publique". Néanmoins, "j'étais très honorée de la proposition" car "dans notre métier, le JT de 20 heures est considéré comme un Graal", a-t-elle témoigné dans Le Figaro.

Le nom de Léa Salamé était également cité pour un atterrissage possible sur BFMTV, chaîne du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé.

- "incontournable" -

Mais la journaliste star a fait le choix de rester au sein du service public.

Elle est la compagne de l'eurodéputé et leader de Place Publique Raphaël Glucksmann, parmi les candidats potentiels de la gauche pour la présidentielle de 2027. Ce lien devrait la conduire à se mettre en retrait des sujets politiques et soirées événementielles si Raphaël Glucksmann se lançait effectivement.

Léa Salamé a commencé sa carrière à France 24 et iTélé (devenue CNews en 2017). Parfois sniper, toujours énergique et vive, elle a mené à partir de 2014 une interview quotidienne à 7H50 sur France Inter, avant de prendre les rênes de la matinale aux côtés de Nicolas Demorand à partir de 2017.

"France Inter lui doit beaucoup" et "c'est une fierté de voir la journaliste incontournable qu'elle est devenue aujourd'hui", a salué la directrice de la station Adèle Van Reeth dans un communiqué.

Nicolas Demorand doit rester sur France Inter à la rentrée, mais pas forcément dans la matinale, un choix qu'il doit discuter avec la direction.

A la télévision, Léa Salamé a été chroniqueuse dans l'émission "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier sur France 2, entre 2014 et 2016. Elle a ensuite notamment présenté ou coprésenté "L'Emission politique", "Vous avez la parole" et "Elysée 2022" sur la même chaîne. Elle a lancé "Quelle Epoque!" en 2022.

Léa Salamé et Gilles Bouleau avaient animé ensemble le débat d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron le 20 avril 2022, à Saint-Denis ( POOL / Ludovic MARIN )

Sa mission va être de relancer la grand-messe du 20H00 de la chaîne publique. Celui de TF1 , présenté par Gilles Bouleau en semaine, fait la course en tête des audiences.

Mercredi par exemple, la première partie du JT de France 2 (entre 20H00 et 20H35), a rassemblé 3 millions de téléspectateurs en moyenne, contre 4,4 millions pour celui de la première chaîne.

Depuis septembre, la durée du JT de France 2 a été allongée à une heure, pour mieux "prendre le temps de l'information" et "attirer de nouveaux publics", selon France Télé.

Evincée, Anne-Sophie Lapix, 53 ans, présentera son dernier journal le 26 juin, un départ finalement avancé. Sonia Chironi prendra sa suite jusqu'au 10 juillet, puis ce sera Julien Arnaud jusqu'à l'arrivée de Léa Salamé.

Anne-Sophie Lapix a rapidement trouvé un point de chute: elle rejoindra à la rentrée la radio RTL pour y animer la tranche 18H00-20H00, ainsi que la chaîne M6 pour une interview le dimanche.