Le zloty bien orienté : l'opposition pro-européenne en passe de remporter les élections

MUFG s'attend à ce que le zloty continue à se renforcer à court terme dans l'attente d'une amélioration des relations avec l'Union européenne, qui contribuera à soutenir la croissance et à attirer des flux de capitaux.

" Un nouveau mandat du PiS (peut-être même en coopération avec les forces d'extrême droite) aurait augmenté la possibilité que la Pologne dérive de manière permanente vers une forme autocratique de gouvernement et de société. À moyen et long terme, cette approche aurait probablement conduit la Pologne hors de l'Union européenne ", explique l'économiste.

(AOF) - La devise polonaise progresse de 1,49% à 0,2238 euro. Les partis de l’opposition pro-européenne devraient être en mesure de remplacer le parti national conservateur, Droit et justice (PiS), à la tête du pays, selon les dernières estimations des élections législatives de dimanche. Pour Commerzbank, il s'agit d'un " signal très positif pour le zloty !".

