Le Zepbound de Lilly associé au Taltz améliore le soulagement de l'arthrite et la perte de poids dans un essai de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi qu'un essai de phase avancée a montré que son médicament amaigrissant Zepbound, utilisé avec son traitement contre l'arthrite psoriasique Taltz, a amélioré les symptômes de l'arthrite et entraîné une perte de poids plus importante que Taltz seul.

Lilly a déclaré que 31,7 % des patients ayant reçu Taltz plus Zepbound ont atteint l'objectif principal de l'étude: une réduction d'au moins 50 % de l'activité de la maladie du rhumatisme psoriasique et une perte de poids d'au moins 10 % après 36 semaines. En comparaison, 0,8 % des patients ayant pris Taltz seul ont atteint le même résultat combiné.

Le rhumatisme psoriasique est une maladie inflammatoire chronique à médiation immunitaire liée au psoriasis. Elle peut entraîner des douleurs et des raideurs articulaires, ainsi que des problèmes d'ongles et de peau.

Dans une autre mesure, Lilly a indiqué que 33,5 % des patients traités par Taltz et Zepbound ont atteint le critère de réduction d'au moins 50 % de l'activité de la maladie, contre 20,4 % des patients traités par Taltz seul.

L'étude a porté sur 271 adultes obèses ou en surpoids souffrant d'arthrite psoriasique active et d'au moins une autre affection liée au poids.

Selon Lilly, environ 65 % des adultes américains atteints de rhumatisme psoriasique souffrent également d'obésité ou sont en surpoids et présentent au moins une autre comorbidité liée au poids.

"Ces résultats démontrent qu'une approche thérapeutique intégrée peut améliorer la norme de soins de manière convaincante et complète", a déclaré Mark Genovese, vice-président principal de Lilly Immunology Development.

Les effets secondaires les plus fréquents associés à l'association comprenaient des nausées, de la diarrhée et de la constipation chez au moins 5 % des participants, a déclaré Lilly.