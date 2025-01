Le yen se renforce après le relèvement des taux de la BoJ

(AOF) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours, la Banque centrale du Japon a relevé ce vendredi son taux directeur à 0,5%, son plus haut niveau en 17 ans. C'est la première fois que la banque centrale japonaise décide de relever ses taux depuis le mois de juillet 2024. Après l'annonce de la BoJ, le yen grimpait ce matin de 0,71% par rapport au billet vert à 154,94 yens pour un dollar. La monnaie japonaise bondissait également de 0,26% vis-à-vis de l'euro, à 162,11 yens pour un euro.

