Le yen s'envole soudainement, les marchés en alerte face à une éventuelle intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des précisions tout au long de l'article)

Le yen a soudainement bondi face au dollar lors des échanges asiatiques lundi, les traders restant sur le qui-vive face à une nouvelle vague d'intervention après que Tokyo soit probablement intervenu sur le marché pour soutenir la devise japonaise la semaine dernière.

Le dollar reculait de 0,54 % à 156,22 yens JPY= , après avoir chuté de près de 0,9 % pour atteindre un plus bas à 155,69 yens à un moment donné dans un marché agité. Les échanges étaient clairsemés, les marchés japonais étant fermés pour cause de jour férié.

Les investisseurs se méfiaient d'une nouvelle intervention des autorités japonaises, après que les données de la Banque centrale publiées vendredi ont montré que Tokyo aurait dépensé jusqu'à 5,48 billions de yens (35 milliards de dollars) pour soutenir sa devise en difficulté la semaine dernière.

“Ce pourrait être encore eux”, a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney, à propos du mouvement de lundi.

“Certainement pas dans la même mesure que la semaine dernière, mais cela renforce leur position selon laquelle ils n'accepteront pas un yen faible.”

Le Japon est intervenu pour soutenir le yen face au dollar américain jeudi, sa première intervention officielle sur le marché des changes depuis près de deux ans, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.