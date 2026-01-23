 Aller au contenu principal
Le yen s'envole brièvement, les opérateurs sont attentifs au risque d'intervention
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 10:23

Des coupures de 1000 et 10000 yens. (Crédits: Adobe Stock)

Le yen a fait un bond soudain face au dollar vendredi, les traders étant attentifs à la perspective d'une intervention de Tokyo pour enrayer la chute de la devise japonaise, et certains spéculant sur le fait que les autorités pourraient avoir vérifié les taux auprès des banques.

La ministre japonaise des finances, Satsuki Katayama, n'a pas souhaité répondre aux questions concernant les vérifications de taux, mais a déclaré que les autorités "surveillaient le marché des changes avec un degré d'urgence élevé".

Le mouvement de vendredi n'a pas été aussi spectaculaire que les interventions directes de la BOJ sur les marchés au cours des dernières années, mais il est intervenu soudainement, juste au moment où les négociations commençaient à Londres.

Le dollar a chuté jusqu'à 157,3 yens JPY= après avoir atteint 159,2 yens. Il était en baisse de 0,3 % sur la journée à 158.

Il n'a pas été possible de savoir immédiatement ce qui se cachait derrière ce mouvement et si les autorités japonaises avaient lancé une intervention d'achat de yens.

Les traders sur les bureaux de change à Singapour ont déclaré que le mouvement pourrait avoir été déclenché par les autorités japonaises vérifiant les taux de change avec les banques. Ils ont refusé d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

Une "vérification des taux", c'est-à-dire demander quel prix elles obtiendraient si elles vendaient des yens, est un moyen que les autorités japonaises peuvent utiliser pour signaler au marché qu'elles sont prêtes à le faire.

Les contrôles encourageraient les banques à liquider les positions qui souffriraient d'une hausse soudaine du yen, ce qui expliquerait le mouvement soudain de hausse du yen, a déclaré l'une des personnes interrogées.

"Il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'une intervention", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets Europe.

"Lorsqu'ils sont intervenus dans le passé, nous avons vu des mouvements plus importants", a-t-il ajouté, faisant référence aux autorités japonaises.

Le yen s'est affaibli vendredi lors d'une conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, après que la Banque du Japon a maintenu ses taux.

Les opérateurs se sont méfiés de l'intervention des autorités japonaises lorsque le yen s'est approché de 160 pour un dollar.

Une intervention réelle peut parfois être déduite des données publiées par la BOJ le jour ouvrable suivant à 1800 JST (0900 GMT). Dans ce cas, ce sera lundi prochain.

PAS ENCORE LÀ ?

Les analystes ont d'abord estimé qu'il ne s'agissait pas de cela.

"Je ne pense pas que cela vienne de la BOJ, Kazuo Ueda n'a pas dit grand-chose sur l'intervention sur le marché des changes", a déclaré Hoki Omori, stratégiste en chef pour les taux et le marché des changes, chez Mizuho, à Tokyo.

"Cela ressemble à un mouvement tactique de la part de l'argent rapide qui pense que les hausses auront lieu plus tôt que prévu."

Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi est devenue Première ministre du Japon en octobre, chutant de plus de 4 % en raison des préoccupations budgétaires et s'approchant des niveaux qui ont suscité des avertissements verbaux et des craintes d'intervention.

La déroute des obligations a accentué la nervosité des investisseurs quant à la situation budgétaire du Japon, alors que Takaichi a convoqué des élections anticipées pour février et promis des réductions d'impôts, ce qui a fait grimper les rendements des obligations d'État à des sommets inégalés.

La faiblesse du yen a conduit les autorités japonaises à avertir qu'elles pourraient intervenir directement sur les marchés pour enrayer sa chute.

La ministre des finances, Satsuki Katayama, a déclaré au début du mois de janvier qu'elle partageait avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, les mêmes préoccupations concernant ce qu'elle a appelé la récente "dépréciation unilatérale" du yen.

La dernière fois que Tokyo a dépensé 5,53 trillions de yens (35,18 milliards de dollars) en juillet 2024, c'était pour intervenir afin d'éloigner le yen de ses plus bas niveaux depuis 38 ans.

La devise est restée proche de l'extrémité la plus faible du canal 139-158 par dollar dans lequel elle s'est négociée en 2025, même si les écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon se sont récemment réduits.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Devises

Valeurs associées

USD/JPY SPOT
158,0820 Six - Forex 1 -0,20%
1 commentaire

  • 11:06

    LOL, le yen est voué à diminuer sur la durée car comment espérer que l'économie japonaise avec sa démographie (1M de personnes en moins par année !) devienne plus forte ?

