Le yen s'envole avec l'intervention en ligne de mire ; le pétrole se redresse en raison des craintes liées à l'Iran
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 21:50

    Le yen japonais s'est fortement apprécié face au dollar
vendredi, les opérateurs évaluant la possibilité d'une
intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie,
tandis que les prix du pétrole se sont redressés après que le
président américain Donald Trump a accentué la pression sur
l'Iran.
  
    Ailleurs, l'or, valeur refuge, s'échangeait à des niveaux
record et l'indice MSCI des actions mondiales était en légère
hausse après une semaine agitée, tandis que les rendements du
Trésor américain ont légèrement augmenté.
  
    Le yen a été volatile, avec deux pics soudains qui ont fait
spéculer le marché sur le fait que les autorités avaient 
effectué un contrôle des taux  , ce qui est souvent un
précurseur d'intervention.
La devise japonaise est passée d'une perte à un gain par rapport
au dollar plus tôt dans la journée et dans l'après-midi aux
États-Unis, elle a fortement augmenté ses gains. Plus tôt, la
Banque du Japon avait indiqué qu'elle était prête à continuer à
augmenter les coûts d'emprunt encore bas dans une atmosphère
politiquement tendue, à l'approche d'une élection surprise
 le mois prochain. 
    Les stratèges n'ont pas encore déterminé si le mouvement de
l'après-midi reflétait une intervention réelle ou si les
investisseurs se positionnaient en faveur d'une intervention.
Plus tôt, la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama,
a déclaré qu'elle  surveillait de près les marchés des devises
, mais a refusé de commenter les spéculations . 
    "Je n'ai pas encore eu confirmation d'une activité d'achat
officielle, mais si cela ressemble à un canard d'intervention,
marche comme un canard d'intervention et fait le bruit d'un
canard d'intervention, c'est probablement un canard
d'intervention", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du
marché chez Corpay à Toronto.
  
    "Le dollar recule de manière générale, mais l'évolution du
yen au cours des dernières heures a été particulièrement rapide
et significative, ce qui laisse penser que les autorités
japonaises interviennent - ou que les opérateurs anticipent une
évolution attendue."
  
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,61% à 97,70.
  
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar a perdu 1,53% à
155,98. L'euro  EUR=  a progressé de 0,37% à 1,1797 dollar et la
livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,81% à 1,3607 dollar.
  
En bourse, après deux jours de gains, les actions de Wall Street
ont suggéré une fin de semaine mitigée ponctuée par une vente
puis un rallye de soulagement lié au retrait des menaces de
tarifs douaniers de Trump et à l'exclusion de la saisie du
Groenland par la force. Les investisseursattendent toujours les
détails des négociations sur le Groenland entre les États-Unis
et les dirigeants européens. 
     Avec une semaine chargée, comprenant une réunion de la
Réserve fédérale, des communiqués économiques clés et des
rapports sur les bénéfices, Gene Goldman, directeur des
investissements chez Cetera Investment Management à El Segundo,
en Californie, a déclaré que les investisseurs adoptaient une
"approche attentiste".
  
    Le CIO a également noté que les traders pourraient se méfier
du potentiel des nouvelles du week-end qui pourraient influencer
le marché, après que les commentaires de Trump le week-end
dernier aient fait baisser les actions au début de la semaine.
  
    Sur les marchés de l'énergie, les  prix du pétrole  
ont augmenté de près de 3 % après avoir atteint leur plus haut
niveau en plus d'une semaine suite à l'intensification de la
pression exercée par les États-Unis sur l'Iran par le biais de
sanctions sur les navires qui transportent son pétrole, et
l'annonce qu'une " armada  " se dirigeait vers le pays du
Moyen-Orient. La pression a servi d'avertissement à Téhéran
contre le meurtre de manifestants ou le redémarrage de son
programme nucléaire.
     Le pétrole brut américain  CLc1  s'est établi en hausse de
2,88 %, soit 1,71 $, à 61,07 $ le baril, tandis que le Brent
 LCOc1  s'est établi à 65,88 $ le baril, en hausse de 2,84 %,
soit 1,82 $ sur la journée. 
  
    Selon l'outil FedWatch du CME Group, les prix des contrats à
terme sur les Fed funds indiquent une probabilité implicite de
97 % que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux
d'intérêt la semaine prochaine.
     Les prévisions décevantes de jeudi soir ayant fait chuter
les 
     actions d'Intel    INTC.O  vendredi, les
investisseurs attendaient les rapports de Microsoft  MSFT.O ,
Meta Platforms  META.O  et du géant industriel Caterpillar
 CAT.N , entre autres, la semaine prochaine. 
Les investisseurs attendaient également les résultats des
négociations trilatérales organisées sous l'égide des États-Unis
 au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les
négociateurs se sont réunis à Abu Dhabi  vendredi pour
aborder la question vitale du territoire, sans aucun signe de
compromis, alors que les frappes aériennes russes ont plongé
l'Ukraine dans sa pire crise énergétique depuis le début de la
guerre il y a quatre ans.
A Wall Street  à 14h50 (1950 GMT), le Dow Jones Industrial
Average  .DJI  était en baisse de 319,00 points, soit 0,65%, à
49 064,56, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 2,76 points, soit
0,04%, à 6 916,26 tandis que le Nasdaq Composite  .IXIC  a
augmenté de 83,30 points, soit 0,36%, à 23 519,32. 
    Le MSCI  .MIWD00000PUS  a gagné 3,26 points, soit 0,31%, à 1
039,29.
  
    Plus tôt, l'
     indice paneuropéen STOXX 600    .STOXX  a terminé en
baisse de 0,1% et a mis fin à une série de cinq semaines de
hausse, la plus longue depuis le mois de mai. Malgré un rebond
en milieu de semaine, l'indice a clôturé la semaine en baisse de
1,1 %, les incertitudes géopolitiques ayant entamé le moral des
investisseurs.
    Sur les marchés des métaux précieux, l'argent et l'or  ont
établi de nouveaux records  , le prix de l'argent
dépassant pour la première fois les 100 dollars l'once et l'or
atteignant un nouveau record et s'acheminant vers les 5 000
dollars l'once, les investisseurs continuant à se tourner vers
les valeurs refuges dans un contexte de troubles géopolitiques.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,95% à 4 983,42
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont augmenté de 0,55% à 4 936,00 dollars l'once.
  
    Ailleurs dans les métaux, le cuivre  CMCU3  a augmenté de
2,92% à 13 128,50 dollars la tonne. L'aluminium à trois mois sur
le London Metal Exchange  CMAL3  a progressé de 1,31% à 3 173,50
dollars la tonne. 
  
    Du côté des Treasuries, le rendement des obligations
américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR  a baissé de 0,8
point de base à 4,243%, contre 4,251% jeudi en fin de journée,
tandis que le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a
perdu 1,3 point de base à 4,8356%.
  
    Le rendement de l'obligation à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a baissé de 0,9 point de base à 3,605%, contre
3,614% jeudi en fin de journée.

Valeurs associées

Argent
102,53 USD Six - Forex 1 +6,56%
CATERPILLAR
626,565 USD NYSE -3,37%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 632,00 USD LME -2,06%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 084,03 Pts Index Ex -0,61%
EUR/USD SPOT
1,1823 USD Six - Forex 1 +0,56%
GBP/USD SPOT
1,3638 Six - Forex 1 +1,00%
INTEL
45,0750 USD NASDAQ -17,02%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
660,5100 USD NASDAQ +1,99%
MICROSOFT
468,2600 USD NASDAQ +3,79%
NASDAQ Composite
23 500,02 Pts Index Ex +0,27%
Or
4 983,04 USD Six - Forex 1 +0,94%
Platine
2 729,50 USD Six - Forex 1 +6,83%
Pétrole Brent
65,93 USD Ice Europ +2,38%
Pétrole WTI
61,13 USD Ice Europ +2,46%
S&P 500 INDEX
6 913,67 Pts CBOE 0,00%
STOXX Europe 600
608,34 Pts DJ STOXX -0,09%
USA BENCHMARK 10A
4,268 Rates -0,03%
USA BENCHMARK 2A
3,663 Rates -0,13%
USD/JPY SPOT
155,8100 Six - Forex 1 -1,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
