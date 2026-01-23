Le yen s'envole avec l'intervention en ligne de mire ; le pétrole se redresse en raison des craintes liées à l'Iran

Le yen japonais s'est fortement apprécié face au dollar vendredi, les opérateurs évaluant la possibilité d'une intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie, tandis que les prix du pétrole se sont redressés après que le président américain Donald Trump a accentué la pression sur l'Iran. Ailleurs, l'or, valeur refuge, s'échangeait à des niveaux record et l'indice MSCI des actions mondiales était en légère hausse après une semaine agitée, tandis que les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté. Le yen a été volatile, avec deux pics soudains qui ont fait spéculer le marché sur le fait que les autorités avaient effectué un contrôle des taux , ce qui est souvent un précurseur d'intervention. La devise japonaise est passée d'une perte à un gain par rapport au dollar plus tôt dans la journée et dans l'après-midi aux États-Unis, elle a fortement augmenté ses gains. Plus tôt, la Banque du Japon avait indiqué qu'elle était prête à continuer à augmenter les coûts d'emprunt encore bas dans une atmosphère politiquement tendue, à l'approche d'une élection surprise le mois prochain. Les stratèges n'ont pas encore déterminé si le mouvement de l'après-midi reflétait une intervention réelle ou si les investisseurs se positionnaient en faveur d'une intervention. Plus tôt, la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré qu'elle surveillait de près les marchés des devises , mais a refusé de commenter les spéculations . "Je n'ai pas encore eu confirmation d'une activité d'achat officielle, mais si cela ressemble à un canard d'intervention, marche comme un canard d'intervention et fait le bruit d'un canard d'intervention, c'est probablement un canard d'intervention", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto. "Le dollar recule de manière générale, mais l'évolution du yen au cours des dernières heures a été particulièrement rapide et significative, ce qui laisse penser que les autorités japonaises interviennent - ou que les opérateurs anticipent une évolution attendue." L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,61% à 97,70. Face au yen japonais JPY= , le dollar a perdu 1,53% à 155,98. L'euro EUR= a progressé de 0,37% à 1,1797 dollar et la livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,81% à 1,3607 dollar. En bourse, après deux jours de gains, les actions de Wall Street ont suggéré une fin de semaine mitigée ponctuée par une vente puis un rallye de soulagement lié au retrait des menaces de tarifs douaniers de Trump et à l'exclusion de la saisie du Groenland par la force. Les investisseursattendent toujours les détails des négociations sur le Groenland entre les États-Unis et les dirigeants européens. Avec une semaine chargée, comprenant une réunion de la Réserve fédérale, des communiqués économiques clés et des rapports sur les bénéfices, Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management à El Segundo, en Californie, a déclaré que les investisseurs adoptaient une "approche attentiste". Le CIO a également noté que les traders pourraient se méfier du potentiel des nouvelles du week-end qui pourraient influencer le marché, après que les commentaires de Trump le week-end dernier aient fait baisser les actions au début de la semaine. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont augmenté de près de 3 % après avoir atteint leur plus haut niveau en plus d'une semaine suite à l'intensification de la pression exercée par les États-Unis sur l'Iran par le biais de sanctions sur les navires qui transportent son pétrole, et l'annonce qu'une " armada " se dirigeait vers le pays du Moyen-Orient. La pression a servi d'avertissement à Téhéran contre le meurtre de manifestants ou le redémarrage de son programme nucléaire. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 2,88 %, soit 1,71 $, à 61,07 $ le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 65,88 $ le baril, en hausse de 2,84 %, soit 1,82 $ sur la journée. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les prix des contrats à terme sur les Fed funds indiquent une probabilité implicite de 97 % que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux d'intérêt la semaine prochaine. Les prévisions décevantes de jeudi soir ayant fait chuter les actions d'Intel INTC.O vendredi, les investisseurs attendaient les rapports de Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et du géant industriel Caterpillar CAT.N , entre autres, la semaine prochaine. Les investisseurs attendaient également les résultats des négociations trilatérales organisées sous l'égide des États-Unis au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les négociateurs se sont réunis à Abu Dhabi vendredi pour aborder la question vitale du territoire, sans aucun signe de compromis, alors que les frappes aériennes russes ont plongé l'Ukraine dans sa pire crise énergétique depuis le début de la guerre il y a quatre ans. A Wall Street à 14h50 (1950 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 319,00 points, soit 0,65%, à 49 064,56, le S&P 500 .SPX a augmenté de 2,76 points, soit 0,04%, à 6 916,26 tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 83,30 points, soit 0,36%, à 23 519,32. Le MSCI .MIWD00000PUS a gagné 3,26 points, soit 0,31%, à 1 039,29. Plus tôt, l' indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en baisse de 0,1% et a mis fin à une série de cinq semaines de hausse, la plus longue depuis le mois de mai. Malgré un rebond en milieu de semaine, l'indice a clôturé la semaine en baisse de 1,1 %, les incertitudes géopolitiques ayant entamé le moral des investisseurs. Sur les marchés des métaux précieux, l'argent et l'or ont établi de nouveaux records , le prix de l'argent dépassant pour la première fois les 100 dollars l'once et l'or atteignant un nouveau record et s'acheminant vers les 5 000 dollars l'once, les investisseurs continuant à se tourner vers les valeurs refuges dans un contexte de troubles géopolitiques. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,95% à 4 983,42 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,55% à 4 936,00 dollars l'once. Ailleurs dans les métaux, le cuivre CMCU3 a augmenté de 2,92% à 13 128,50 dollars la tonne. L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange CMAL3 a progressé de 1,31% à 3 173,50 dollars la tonne. Du côté des Treasuries, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,8 point de base à 4,243%, contre 4,251% jeudi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a perdu 1,3 point de base à 4,8356%. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 0,9 point de base à 3,605%, contre 3,614% jeudi en fin de journée.