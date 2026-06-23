Le yen s'enfonce dans la tourmente

Des coupures de 10.000 yens. (Crédits: Adobe Stock)

23 juin - Un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Le yen oscille à nouveau près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, alors que la menace d'une intervention conjointe plane, après que le ministre japonais des Finances et le secrétaire américain au Trésor se sont entretenus lors d'une réunion en ligne pour discuter de la situation des marchés financiers mondiaux.

Mardi matin, en Asie, le yen JPY= s'échangeait à 161,60 pour un dollar, son plus bas niveau depuis deux ans, après avoir frôlé, pendant les heures d'ouverture des marchés américains, des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis des décennies. Les interventions du ministère des Finances depuis avril et les hausses de taux de la Banque du Japon n'ont guère permis d'enrayer la chute de la devise. Par ailleurs, les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de plus de 6 % après que le ministre des Finances du pays, Koo Yun-cheol, a déclaré mardi lors d'une réunion du Conseil des ministres que le niveau actuel du taux de change, avoisinant les 1 500 wons pour un dollar américain, était « excessif ». Les pertes de l'indice KOSPI .KS11 , qui avait clôturé lundi à un niveau record, ont entraîné une brève suspension des cotations et fait reculer de 1,5 % l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon.

Le Nikkei 225 japonais .N225 a reculé de 1,2 %, mettant fin à une série de huit jours consécutifs de hausses , alors même que les données publiées mardi indiquaient que le secteur manufacturier du pays avait maintenu une croissance robuste en juin, l'indice des nouvelles commandes ayant atteint son rythme le plus rapide depuis plus de quatre ans.

Le Brent LCOc1 a reculé de 0,4 % à 77,56 dollars le baril après que les États-Unis ont suspendu les sanctions contre l'Iran pour une durée de 60 jours à compter de lundi, à l'issue des premières discussions dans le cadre d'un accord de paix naissant, tandis que les responsables ont fait état d'une accalmie durable des combats au Liban en vertu de l'accord visant à mettre fin aux hostilités dans toute la région. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 ont reculé de 0,5 %, prolongeant leur baisse après que les géants technologiques ont pesé sur les actions à Wall Street lundi. En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens reculaient de 0,6 %, les contrats à terme sur le DAX allemand perdaient 0,7% et les contrats à terme sur le FTSE chutaient de 0,8%.

Principaux événements susceptibles d'influencer les marchés mardi:

Résultats des entreprises: FedEx FDX.N , Cerebras Systems CBRS.O , Carnival Corp CCL.N

Événements économiques:

France: climat des affaires pour juin, PMI flash S&P du secteur manufacturier pour juin

Allemagne: indices PMI flash S&P de juin Zone euro: indices PMI flash S&P pour juin Royaume-Uni: indices PMI flash de juin et tendances CBI de juin

Adjudications de dette:

Allemagne: dette d'État à 2 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))