Le yen japonais se renforce à l'ouverture des marchés

Le yen a légèrement progressé face au dollar en début de soirée dimanche en Europe. A 1815 GMT, le dollar était en baisse de 0,47% contre le yen

JPY= , s'échangeant à 155,00. Les marchés des devises sont sur le qui-vive cette semaine quant à la possibilité d'un achat officiel de yens suite à la hausse de la devise vendredi et à l'engagement pris par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi d'agir contre les mouvements spéculatifs du marché .