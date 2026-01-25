 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le yen japonais se renforce à l'ouverture des marchés
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen a légèrement progressé face au dollar en début de soirée dimanche en Europe. A 1815 GMT, le dollar était en baisse de 0,47% contre le yen

JPY= , s'échangeant à 155,00. Les marchés des devises sont sur le qui-vive cette semaine quant à la possibilité d'un achat officiel de yens suite à la hausse de la devise vendredi et à l'engagement pris par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi d'agir contre les mouvements spéculatifs du marché .

Devises

Valeurs associées

USD/JPY SPOT
154,9045 Six - Forex 1 -0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank