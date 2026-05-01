Le yen japonais s'envole face au dollar quelques heures après l'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'un haut responsable des affaires de change et d'un analyste, et actualise les cours)

Le yen a soudainement bondi face au dollar vendredi, au lendemain d'une intervention présumée des autorités de Tokyo sur le marché des changes pour soutenir la devise japonaise.

Le dollar a chuté de 0,66 % pour atteindre un plus bas de la séance à 155,60, contre 157,12 auparavant. JPY=

Le yen a progressé jusqu'à 3 % jeudi après qu'un flux apparemment constant d'achats officiels a poussé le dollar à un plus bas de 155,5 yens, contre environ 158,3, en l'espace d'une heure environ, ce que Reuters et d'autres ont qualifié d'intervention des autorités japonaises.

Les raisons de ce mouvement de vendredi n'étaient pas claires, mais les analystes ont déclaré qu'après jeudi, le marché serait à l'affût de tout mouvement soudain de la devise. Le principal responsable des affaires monétaires du Japon, Atsushi Mimura, a déclaré plus tôt vendredi que les spéculations allaient bon train, avertissant sans détour que les autorités étaient prêtes à revenir sur les marchés après être intervenues quelques heures plus tôt pour soutenir le yen, qui a perdu 5 % au cours des trois derniers mois seulement.

Le ministère des Finances n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

« Les liquidités sont faibles et les acteurs sont nerveux après la journée d'hier, ce qui rend le couple dollar/yen vulnérable à la volatilité », a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change du G10 chez CIBC Capital Markets.

« Chaque fois que nous observons une fluctuation importante du yen, des questions se posent quant aux facteurs à l'origine de ce mouvement, compte tenu des avertissements que nous avons reçus. »

L'écart important entre les taux d'intérêt américains et japonais, associé à une baisse attendue des volumes de transactions à l'approche des jours fériés, a rendu les responsables méfiants face à des attaques spéculatives agressives.