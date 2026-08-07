Le yen japonais s'envole après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; les opérateurs redoutent un risque d'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec détails et commentaires)

Le yen a de nouveau bondi face au dollar vendredi après la publication d’un rapport sur l’emploi américain étonnamment faible , les opérateurs restant attentifs à la perspective d’une intervention, quelques jours seulement après que les autorités japonaises et américaines sont intervenues conjointement sur les marchés des changes pour soutenir la devise japonaise, qui reste obstinément faible.

Le dollar a chuté de 1,1% à 156,68 JPY= et s’échangeait en fin de séance à 157,16, loin du plus haut niveau atteint depuis 40 ans, à 163,99, enregistré en juillet.

On ne savait pas immédiatement si les autorités japonaises étaient impliquées, bien que les analystes aient estimé que la faiblesse des chiffres de l’emploi pouvait constituer une raison suffisante pour vendre le dollar.

“L'ampleur de la déception concernant les chiffres de l'emploi justifie la baisse du dollar — il suffit de regarder le segment court de la courbe des taux américains —; les mouvements de la devise semblent donc avoir une origine fondamentale”, a déclaré Lee Hardman, analyste senior en devises chez MUFG, en référence à la forte baisse des rendements des bons du Trésor à 2 ans.

“Il est très rare d’observer de tels résultats négatifs; il s’agit donc d’une mauvaise surprise majeure qui a sans aucun doute tempéré les attentes vis-à-vis de la Fed, et nous nous attendons à une réaction significative ainsi qu’à une vague de ventes généralisée du dollar.”

Les emplois non agricoles ont reculé de 23.000 emplois le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 20.000 emplois en juin, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son rapport sur l’emploi très suivi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 80.000 emplois, après une progression de 57.000 emplois en juin, selon les chiffres précédemment publiés. Les estimations allaient de 10.000 à 140.000 emplois créés.

Juste après la publication des chiffres de l'emploi, le ministre japonais des Finances a déclaré que Washington et Tokyo étaient en “étroite communication” et n'hésiteraient pas à intervenir. La menace d’une intervention a pesé lourdement cette semaine après que le Japon et les États-Unis ont mené vendredi dernier une intervention coordonnée d’achat de yens , confirmant ainsi une action bilatérale rare visant à enrayer la chute du yen.