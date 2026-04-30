Le yen japonais bondit de 2 % ; les autorités lancent leur avertissement le plus ferme à ce jour concernant une intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le yen japonais s'est envolé jeudi, à la suite des avertissements sévères lancés par des responsables de Tokyo, dont la ministre des Finances, selon lesquels une intervention visant à soutenir la monnaie pourrait être imminente.

Le dollar a chuté de 2,1% à 156,985 yens à 11h06 GMT, alors que la devise japonaise s'est nettement raffermie, mettant la devise américaine sur la voie de sa plus forte baisse journalière depuis août dernier, où elle avait chuté de 2,25%.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , a déclaré jeudi que le moment était venu de prendre des "mesures décisives" sur le marché, envoyant ainsi son signal le plus fort à ce jour quant à une éventuelle intervention sur le marché des changes pour soutenir le yen en baisse.

Selon des sources du marché, la baisse, qui a véritablement commencé vers 10h26 GMT, portait la marque d'un éventuel achat officiel. Lors des précédentes interventions officielles, les baisses du dollar face au yen avaient été bien plus rapides.

Interrogé sur la possibilité que l'intervention de la Banque du Japon soit à l'origine de l'évolution du yen, Kenneth Broux, stratège en devises chez Société Générale, a déclaré: "Cela y ressemble fort, ainsi qu'à un mouvement de couverture de positions courtes."

"Le commentaire sur le "dernier avertissement" a sans aucun doute ébranlé certains acteurs", a-t-il ajouté.

Les données hebdomadaires sur les positions montrent que les investisseurs détiennent la plus importante position courte – fondée sur l'hypothèse d'une dépréciation du yen – depuis juillet 2024 JPYNETUSD=

La division des opérations de change du ministère japonais des Finances n'a pas pu être jointe pour un commentaire immédiat.