Le yen japonais bondit après la vérification des taux par la Fed de New York

La Fed de New York procède à des vérifications de taux, selon une source à Reuters

Le yen bondit brusquement face au dollar

Les traders sont attentifs au risque d'intervention

La BOJ laisse ses taux inchangés

(Mise à jour de l'information selon laquelle la Fed de New York a procédé à des vérifications de taux) par Tom Westbrook, Alun John, Anis mahmud et Hannah Lang

Le yen a fait un bond soudain face au dollar américain vendredi, les opérateurs étant attentifs à la perspective d'une intervention de Tokyo pour enrayer la chute de la monnaie japonaise après que la Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux , a déclaré une source à Reuters.

La Fed de New York a procédé à des vérifications de taux sur la paire dollar/yen vers la mi-journée vendredi, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Le dollar est passé d'environ 157,60 yens à 156,02 yens

JPY= , son niveau le plus faible depuis trois semaines, en l'espace d'une heure et demie. Le billet vert a perdu 1,66% à 155,77.

Agissant en tant qu'agent fiscal pour le Trésor américain, la Fed de New York a effectué les vérifications de taux, a déclaré la source. Le Trésor américain n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un "contrôle de taux" désigne le processus par lequel une autorité, telle qu'une banque centrale, contacte les acteurs du marché pour leur demander quel prix ils obtiendraient s'ils entraient sur le marché, afin d'évaluer les conditions du marché.

Les contrôles encourageraient les banques à liquider les positions qui souffriraient d'une hausse soudaine du yen, ce qui expliquerait le mouvement soudain de hausse du yen.

Selon les analystes, l'intervention des autorités monétaires américaines dans ce qui a commencé comme une affaire japonaise n'est pas habituelle, mais elle n'est pas sans précédent.

"La Fed a demandé des taux en USDJPY selon de nombreuses sources fiables. C'est baissier pour l'USD. C'est très inhabituel. C'est un signal fort", a déclaré Brent Donnelly, président de Spectra Markets.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a refusé de répondre aux questions sur les vérifications de taux, mais a déclaré que les autorités surveillaient de près les marchés des devises .

"Y a-t-il eu une confirmation formelle de leur intervention? Pas encore", a déclaré Eugene Epstein, responsable du négoce et des produits structurés chez Moneycorp dans le New Jersey. "Au minimum, il semble qu'ils vérifient probablement les taux."

La raison de la première flambée du yen pendant les heures d'ouverture des marchés asiatiques n'est pas claire.

Plus tôt dans la journée de vendredi, la BOJ a maintenu ses taux inchangés . Le yen a commencé à s'affaiblir lors de la conférence de presse donnée par le gouverneur Kazuo Ueda après la décision.

Les traders ont également souligné le fait que le marché était déjà à cran.

"Le marché était positionné à la hausse sur l'USD-JPY avant la réunion de la BOJ et a augmenté ses positions longues après l'événement", a déclaré Nathan Swami, responsable des opérations de change pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie chez Citi à Singapour.

"Nous pensons que le mouvement rapide à la baisse du spot aujourd'hui est le résultat du déclenchement des stop loss dans un environnement de marché nerveux."

Une position longue sur un actif est une position qui s'attend à ce qu'il augmente, et un "stop-loss" est un ordre automatique qui prend effet lorsqu'un actif tombe à un prix prédéfini, déclenchant une vente pour limiter les pertes ultérieures.

Les opérateurs se sont méfiés de l'intervention des autorités japonaises lorsque le yen s'est approché de 160 pour un dollar.

Une intervention réelle peut parfois être déduite des données publiées par la BOJ le jour ouvrable suivant à 1800 JST (0900 GMT). Dans ce cas, ce sera lundi prochain.

PAS ENCORE LÀ?

Les analystes ont d'abord estimé que le mouvement de vendredi n'était pas une intervention.

"Je ne pense pas que cela vienne de la BOJ, M. Ueda n'a pas dit grand-chose sur l'intervention sur le marché des changes", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef pour les taux et les devises, chez Mizuho, à Tokyo.

"Cela ressemble à un mouvement tactique de la part de l'argent rapide qui pense que les hausses auront lieu plus tôt que prévu."

Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi a pris la tête du gouvernement japonais en octobre, chutant de plus de 4 % en raison des préoccupations budgétaires et s'approchant des niveaux qui ont suscité des avertissements verbaux et des craintes d'intervention.

La déroute des obligations a accentué la nervosité des investisseurs quant à la situation budgétaire du Japon, alors que Takaichi a convoqué des élections anticipées pour février et promis des réductions d'impôts, ce qui a fait grimper les rendements des obligations d'État à des niveaux record.

La faiblesse du yen a conduit les autorités japonaises à avertir qu'elles pourraient intervenir directement sur les marchés pour enrayer sa chute.

La ministre des finances Katayama a déclaré au début du mois de janvier qu'elle partageait avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, les mêmes préoccupations concernant ce qu'elle a appelé la récente "dépréciation unilatérale" du yen.

La dernière fois que Tokyo a dépensé 5,53 trillions de yens (35,18 milliards de dollars) en juillet 2024, c'était pour intervenir afin d'éloigner le yen de ses plus bas niveaux depuis 38 ans.

La monnaie est restée proche de l'extrémité la plus faible du canal 139-158 par dollar dans lequel elle s'est négociée en 2025, même si les écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon se sont récemment réduits. F