Le yen est agité par la crainte d'une intervention après le ton hawkish de la BOJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions mondiales se maintiennent après l'apaisement des tensions au Groenland

*

La BOJ maintient son statu quo comme prévu, le yen est agité

*

Le dollar se stabilise près de ses niveaux les plus faibles de 2026

(Mise à jour après l'ouverture des marchés européens) par Iain Withers et Gregor Stuart Hunter

Le yen s'est négocié de manière agitée vendredi, les traders étant nerveux à l'idée que les autorités japonaises soient sur le point d'intervenir directement sur les marchés pour soutenir leur monnaie, tandis que les actions mondiales sont restées fermes après l'assouplissement de la position du président américain Donald Trump sur le Groenland.

Plus tôt dans la journée, la Banque du Japon a indiqué qu'elle était prête à continuer à augmenter les coûts d'emprunt encore bas dans un contexte politique tendu, avec les élections anticipées dans le pays le mois prochain.

Au début des échanges londoniens, le yen est soudainement passé d'une perte à un gain soudain par rapport au dollar, ce qui a amené les opérateurs à déduire que certaines autorités japonaises pourraient avoir effectué des vérifications de taux auprès des banques - ce qui est souvent utilisé pour signaler au marché qu'elles sont prêtes à intervenir pour soutenir une monnaie à son plus bas niveau depuis 18 mois par rapport au dollar.

Pendant ce temps, les rendements des obligations d'État japonaises à deux ans ont grimpé à 1,25 % pour la première fois depuis août 1996.

"Le ton de la BOJ semble hawkish", a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour l'Asie-Pacifique chez Invesco à Singapour. "La BOJ a revu à la hausse quatre de ses six prévisions d'inflation et a indiqué que de nouvelles hausses de taux sont probables si ces prévisions se réalisent."

Les actions mondiales ont récupéré une grande partie du terrain perdu en début de semaine en raison des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe au sujet du Groenland, après que le président Donald Trump a déclaré qu'il n'imposerait pas de tarifs commerciaux pour l'instant et qu'il ne prendrait pas le territoire par la force.

Les actions mondiales étaient en hausse de 0,1%

.MIWD00000PUS , tandis que les actions européennes ont ouvert globalement à plat. .STOXX Les futures de Wall Street ont pointé vers des baisses comprises entre 0,1 et 0,2%. NQc1

EScv1

"Trump est vraiment imprévisible, nous le savons. On peut encore avoir des menaces dans un sens ou dans l'autre.... C'est sûr que les Européens restent très prudents sur cet environnement", a déclaré Marie de Leyssac, gestionnaire de portefeuille chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Certains grands investisseurs d'Europe du Nord se méfient de plus en plus des risques liés à la détention d'actifs américains.

"Ce que cela fait absolument, c'est augmenter le risque... Cela nous fait réfléchir aux niveaux de liquidités et à notre répartition entre les obligations et les actions", a déclaré Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton.

L'OR ATTEINT UN NOUVEAU RECORD, LE PÉTROLE PROGRESSE

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force de la monnaie par rapport à un panier de six devises, est resté stable à 98,336, proche de ses niveaux les plus bas de l'année, après avoir enregistré jeudi sa plus forte baisse en une journée depuis six semaines.

Le dollar était en baisse de 0,2% par rapport au yen à 158,02. JPY=EBS

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité implicite de 95% que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours le 28 janvier, peu de changement par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était de 4,2351 %.

Les marchés des métaux précieux, y compris l'or, ont établi de nouveaux records . L'or au comptant XAU= a atteint un record de 4 967,03 dollars avant de reculer de 0,6 % à 4 908 dollars.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 1,1% à 64,74 dollars le baril, se stabilisant après le ton plus doux de Trump à l'égard du Groenland et alors que l'Iran a apaisé les craintes de risques géopolitiques perturbant l'approvisionnement.