Le yen en légère baisse contre le dollar alors que la BoJ reste sur ses gardes

(AOF) - Le dollar gagne 0,14%, à 147,28 yens, en fin d'après-midi. L'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon (BoJ) a continué de montrer que les entreprises japonaises restaient résilientes face à la hausse des droits de douane, ce qui a renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Banque du Japon en octobre, signale MUFG. Pour autant, ajoute la banque japonaise, le vice-gouverneur Shinichi Uchida s'est abstenu aujourd'hui d'envoyer un signal plus fort indiquant que la BoJ prévoit de relever ses taux dès ce mois-ci.

" Il a plutôt réaffirmé que la BoJ relèverait ses taux si les perspectives économiques se concrétisaient ", précise MUFG.