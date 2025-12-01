 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 113,85
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le yen en hausse : des déclarations du gouverneur de la BoJ ouvrent la voie à une hausse des taux
information fournie par AOF 01/12/2025 à 16:40

(AOF) - Le dollar perd 0,66%, à 155,086 yens, grâce à des commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda. Ce dernier a déclaré que la Banque du Japon "examinera les avantages et les inconvénients d'une hausse du taux directeur et prendra la décision qui s'impose" lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Il a ajouté que le taux d'intérêt réel restait à un niveau très bas. MUFG voit dans ces commentaires, le signal le plus fort à ce jour que la BoJ se prépare à reprendre ses hausses de taux ce mois-ci.

La banque japonaise signale que le marché japonais des taux d'intérêt anticipe désormais une hausse d'environ 21 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire du 19 décembre, contre environ 15 points de base à la fin de la semaine dernière.

Dans ce contexte, le rendement du 2 ans japonais a dépassé 1% pour la première fois depuis 2008.

Banques centrales
Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank