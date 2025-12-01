Le yen en hausse : des déclarations du gouverneur de la BoJ ouvrent la voie à une hausse des taux

(AOF) - Le dollar perd 0,66%, à 155,086 yens, grâce à des commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda. Ce dernier a déclaré que la Banque du Japon "examinera les avantages et les inconvénients d'une hausse du taux directeur et prendra la décision qui s'impose" lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. Il a ajouté que le taux d'intérêt réel restait à un niveau très bas. MUFG voit dans ces commentaires, le signal le plus fort à ce jour que la BoJ se prépare à reprendre ses hausses de taux ce mois-ci.

La banque japonaise signale que le marché japonais des taux d'intérêt anticipe désormais une hausse d'environ 21 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire du 19 décembre, contre environ 15 points de base à la fin de la semaine dernière.

Dans ce contexte, le rendement du 2 ans japonais a dépassé 1% pour la première fois depuis 2008.