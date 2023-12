Le yen dopé par les spéculations sur un resserrement de la BoJ

(AOF) - Le principal facteur de la hausse de la devise japonaise a été la spéculation grandissante parmi les participants au marché, selon laquelle la BoJ pourrait resserrer sa politique monétaire dès sa réunion du 19 décembre. Sur le marché des changes, le dollar perd 1,82% à 144,525 yens et l'euro, 1,68% à 155,86 yens. Cette progression de la devise japonaise fait suite à "des informations publiées cette nuit indiquant que le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a rencontré le premier ministre, Fumio Kishida, pour lui expliquer la politique monétaire en vue de la réunion de décembre", explique MUFG.

